Çamaşır makineleri, günlük yaşamın vazgeçilmez beyaz eşyaları arasında yer alıyor. Ancak yıkama işlemi tamamlandıktan sonra yapılan bazı rutin davranışların, cihazın performansını ve dayanıklılığını olumsuz etkilediği belirtiliyor. Uzmanlar, özellikle çamaşır makinesi kapağının uzun süre açık bırakılmasının yaygın ama yanlış bir alışkanlık olduğuna dikkat çekiyor.

Nem sanıldığı kadar uzun süre kalmıyor

Yaygın inanışa göre, çamaşır makinesi kapağını açık bırakmak içerideki nemi dağıtıyor ve küf oluşumunu engelliyor. Bu nedenle birçok kullanıcı, yıkama sonrası kapağı saatlerce açık tutmayı tercih ediyor. Ancak teknik değerlendirmelere göre, makine içindeki nemin büyük bölümü yıkama bittikten sonraki ilk 20-30 dakika içerisinde doğal olarak azalıyor. Bu süreden sonra kapağın açık kalmasının havalandırma açısından ek bir fayda sağlamadığı ifade ediliyor.

Uzun süre açık kalan kapak mekanik sorunlara yol açabiliyor

Uzmanlar, özellikle ağır cam kapaklı çamaşır makinelerinde kapağın uzun süre açık bırakılmasının menteşeler ve kapak kilidi üzerinde sürekli bir yük oluşturduğunu belirtiyor. Bu durumun zamanla menteşelerde gevşeme, kapak hizasında bozulma ve kilit sisteminde sorunlara neden olabildiği aktarılıyor. Kapak ayarının bozulmasının ise makinenin program başlatmamasına veya su sızdırma riskine yol açabileceği vurgulanıyor.

Güvenlik açısından da risk oluşturuyor

Açık bırakılan çamaşır makinesi kapaklarının, özellikle evde küçük çocukların bulunduğu ortamlarda güvenlik riski taşıdığına dikkat çekiliyor. Kapakların çarpma, düşme ya da sıkışma gibi kazalara yol açabileceği ifade edilirken, bu durumun ev kazaları açısından göz ardı edilmemesi gerektiği belirtiliyor.

Uzmanların önerisi net

Teknik uzmanlar, yıkama işlemi tamamlandıktan sonra çamaşırların makineden çıkarılmasını ve kapağın yaklaşık 20-30 dakika açık bırakılmasını öneriyor. Bu sürenin, içerideki nemin dengelenmesi için yeterli olduğu aktarılıyor. Ardından kapağın kapatılmasının, hem cihazın mekanik ömrü hem de ev güvenliği açısından daha doğru bir kullanım olduğu ifade ediliyor.

Küçük bir detay, büyük fark yaratabiliyor

Uzmanlar, çamaşır makinesinde doğru kullanım alışkanlıklarının hem arıza riskini azalttığını hem de cihazın kullanım ömrünü uzattığını belirtiyor. Yıkama sonrası kapağın gereğinden uzun süre açık bırakılmamasının, uzun vadede beklenmedik masrafların önüne geçebileceği vurgulanıyor.