Uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmeler, mutfakta zaman kazandıran ve uzun süre saklanabilen konserve ürünlerin hangileri olduğunu ortaya koydu. Özellikle yoğun tempoda çalışan ve yemek hazırlamak için yeterli vakti olmayan kişiler açısından konserve baklagillerin pratik ve besleyici bir alternatif sunduğu ifade edildi.

Beslenme uzmanları, baklagillerin lif ve bitkisel protein açısından zengin içeriği sayesinde sağlıklı beslenmede önemli bir yer tuttuğunu belirtti. Konserve fasulyenin ise hemen her mutfakta bulunması gereken temel ürünler arasında yer aldığı vurgulandı. Uzmanlara göre baklagiller; sindirim sistemi, bağırsak fonksiyonları, kalp sağlığı ve kan şekeri dengesi üzerinde olumlu etkiler sağlıyor.

Kuru baklagillere pratik bir seçenek sunuyor

Uzmanlar, kuru fasulye ve benzeri baklagillerin hazırlanmasının zaman alıcı olduğunu, önce ıslatılması ardından uzun süre pişirilmesi gerektiğini hatırlattı. Konserve baklagillerin ise bu zahmetli süreci ortadan kaldırarak hızlı ve pratik bir kullanım sunduğu, birçok farklı yemekte rahatlıkla tercih edilebildiği kaydedildi.

Nohut dengeli beslenmede öne çıkıyor

Uzmanların özellikle dikkat çektiği konserve baklagillerden biri nohut oldu. Yarım su bardağı nohudun yaklaşık 137 kalori içerdiği, bu miktarla birlikte 7 gram protein ve 6 gram lif sağladığı aktarıldı. Ayrıca nohutun, metabolizma üzerinde etkili olan manganez minerali açısından da önemli bir kaynak olduğu belirtildi.

Mercimek ve siyah fasulye de listede yer aldı

Konserve mercimeğin düşük kalori ve yüksek besin değeriyle öne çıktığı ifade edildi. Yarım su bardağı pişmiş mercimeğin 115 kalori, 9 gram protein, 8 gram lif ve demir içerdiği bilgisi paylaşıldı. Siyah fasulyenin ise yarım fincanlık porsiyonunda yaklaşık 100 kalori, 7 gram protein, 6 gram lif ve folat bulunduğu belirtildi. Siyah fasulyenin Latin Amerika mutfağında sık kullanıldığı, ancak farklı tariflerde de kolaylıkla değerlendirilebildiği aktarıldı.

Uzun raf ömrü ve besleyici içerik bir arada

Uzman değerlendirmelerine göre konserve baklagiller, uzun raf ömrü, pratik kullanımı ve besleyici yapısıyla mutfakta önemli bir yer tutuyor. Özellikle yoğun yaşam temposunda sağlıklı beslenmeyi sürdürmek isteyenler için konserve baklagillerin güçlü bir alternatif sunduğu ifade ediliyor.