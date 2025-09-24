Son atamayla birlikte hem ABD kamu yönetimine giren ilk Türk kökenli kadın, hem de yenilikçi teknoloji geçmişiyle dikkat çeken bir figür oldu. Öz’ün bilim, teknoloji ve finans alanındaki uluslararası başarısı, medya ve kamuoyu tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Seval Öz kimdir?

Seval Öz, 1961 yılında Konya'nın Bozkır ilçesinde doğdu. Babası Prof. Dr. Mustafa Öz, kalp cerrahı ve akademisyen; ağabeyi ise ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz. Ailesiyle birlikte genç yaşta ABD’ye göç eden Seval Öz, eğitimini Amerika’da sürdürdü. Lisans eğitimini Wellesley Koleji’nde tamamladıktan sonra Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) elektronik mühendisliği üzerine yüksek lisans yaptı. Kariyerinin başında New York’ta yatırım bankacılığı yaptı, sonrasında finans şirketlerinde önemli pozisyonlarda bulundu. 2011-2014 yılları arasında Google’ın sürücüsüz araç projelerinde müdürlük yaptı ve GoogleX biriminde otonom sürüş teknolojileri üzerinde çalıştı. Continental’ın Akıllı Ulaşım Sistemleri Bölümü’nde CEO’luk ve Silikon Vadisi’nin önemli teknoloji şirketlerinde üst düzey yöneticilik yaptı.

Kaç yaşında ve nereli?

Seval Öz, 1961 doğumlu, yani 2025 yılı itibarıyla 64 yaşında. Doğum yeri Konya’nın Bozkır ilçesi; ancak hayatının büyük bölümünü ABD’de geçirdi. Türk kökenli olmasıyla birlikte ABD vatandaşlığı da bulunuyor. Son olarak ABD Başkanı tarafından Ulaştırma Bakanlığı’nda müsteşar yardımcısı (bakan yardımcısı) pozisyonuna atanarak, ABD’dede bakan yardımcısı olan ilk Türk kadın oldu. Uzmanlık alanı otonom sürüş, ulaştırma teknolojileri ve dijital dönüşüm olan Seval Öz, birçok uluslararası projeye liderlik etti ve ulaşım alanındaki başarılarıyla tanındı.

ABD'de teknoloji, finans ve kamu yönetimi alanındaki derin tecrübesiyle, hem Türk hem Amerikalı kimliğini koruyan Seval Öz; inovasyon ile toplumsal gelişimin buluştuğu noktalarda adından söz ettirmeye devam ediyor