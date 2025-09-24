Hukuk kariyerinde uzun yıllardır avukatlık yapıyor; bireysel davaların yanı sıra kamuya mal olmuş büyük çaplı davalarda da rol aldı. Mesleki tecrübesi, sosyal medya paylaşımları ve hukuk üzerine yaptığı açıklamalarla hukuk çevrelerinde tanınan bir isim.

Kılıç’ın kişisel bilgileriyle ilgili, net ve resmi bir yaş ya da doğum yeri bilgisi bulunmuyor. Kamuoyunda genellikle İstanbul’da faaliyet gösteren bir hukukçu olarak biliniyor; doğum tarihi ve memleketi ise resmi kayıtlarda yer almıyor. Avukatlık mesleğini Mayıs 2010’dan bu yana aktif şekilde sürdürüyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde eğitim aldı ve CEVAHİR HUKUK bürosunun kurucu avukatı olarak çalışmalar yapıyor.

CHP kongre sürecinde yaptığı açıklamalarla ve mahkeme salonunda sergilediği tavırlarla gündeme geldi. Özellikle partinin kongresine ilişkin yaptığı “CHP’nin kapatılmasına sebebiyet verirseniz tek sorumlusu sizlersiniz” şeklindeki ifadeleri, basında ve sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bu yönleriyle hem siyasi gelişmeler hem de hukuk camiasında dikkatle takip ediliyor.

Cevahir Kılıç kimdir?

Cevahir Kılıç, İstanbul merkezli çalışan bir hukukçu. Kamuoyuna yansıyan siyasi gelişmelerde, mahkeme kararlarının uygulanması ve kongre iptali süreçlerinde aktif görev aldı. Avukatlık mesleğini uzun süredir sürdürüyor ve CEVAHİR HUKUK bürosunda hizmet veriyor.

Kaç yaşında ve nereli?

Cevahir Kılıç’ın doğum tarihi ve memleketi resmi olarak açıklanmadı. Yaşı ve nereli olduğu konusunda net bir bilgi kamuya sunulmadı. İstanbul’da hukuk alanında aktif şekilde çalışıyor ve avukatlık kariyerinin yanı sıra siyasi gelişmelerde öne çıkıyor. Özlem Erkan’ın avukatı olarak CHP kongre sürecinde geniş kitlelerce tanındı. Kişisel bilgileri gizli tutulmakla beraber, meslekte deneyimli bir hukukçu olarak biliniyor