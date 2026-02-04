Çekimleri Şubat ayının ortasında Rize'de başlayacak olan dizide uluslararası kariyere sahip Mehmet Kurtuluş da başrolde yer alıyor. Altı bölümden oluşacak yapım, kırsal hayatı ve aile bağlarını konu alan sıcak bir hikaye sunacak.

Settar Tanrıöğen kimdir?

Settar Tanrıöğen, 22 Ekim 1960 tarihinde Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 65 yaşındaki usta oyuncu, ilk, orta ve lise eğitimini Denizli'de tamamladı. 22 yaşında Ankara'ya taşınarak Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü'nü kazandı.

Tiyatroya Denizli'de halk eğitim merkezinde başlayan Tanrıöğen, üniversite yıllarında da sanat evinde sahneye çıkmaya devam etti. Mezuniyetinin ardından katıldığı turnelerle yaklaşık 15 yıl boyunca Türkiye'nin birçok ilini gezdi.

Settar Tanrıöğen hangi dizilerde oynadı?

Tanrıöğen, 1995 yılında Bir Demet Tiyatro'da canlandırdığı Saldıray Abi karakteriyle geniş kitlelere ulaştı. Bu projede Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Erdal Tosun, Zerrin Sümer ve Serhat Özcan gibi isimlerle birlikte çalıştı.

1996 yılında Yavuz Turgul'un yönettiği ve Şener Şen ile Uğur Yücel'in başrollerini paylaştığı Eşkıya filminde Kız Naci rolüyle dikkat çekti. Alacakaranlık dizisinde Karate Feyzo, İkinci Bahar'da Vakkas karakterleriyle de izleyicilerin hafızasına kazındı.

Kariyerinde Vavien, Çoğunluk, Gölgeler ve Suretler, Baba Candır, Kuzgun, Ada Masalı ve Bir Başkadır gibi pek çok önemli yapımda yer aldı. 2022-2024 yılları arasında Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah karakterini canlandırdı.

Settar Tanrıöğen neden Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldı?

Settar Tanrıöğen, 26 Ocak 2024 tarihinde baş ağrısı ve bilinç bulanıklığı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde beyin damarlarında oluşan anevrizmanın patlaması sonucu kanama tespit edildi.

Ataşehir'de özel bir hastanede acil ameliyata alınan oyuncu, 1,5 aylık süreçte 3 kez operasyon geçirdi. Yoğun bakımda tedavi gören Tanrıöğen, geçici hafıza kaybı da yaşadı. 14 Mart 2024'te taburcu olan sanatçı, sağlık sorunları nedeniyle Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmak zorunda kaldı. Rolü, Ahmet Mümtaz Taylan devraldı.

Settar Tanrıöğen hangi ödülleri kazandı?

Tanrıöğen, başarılı oyunculuğuyla birçok ödüle layık görüldü. 2010 yılında Gölgeler ve Suretler filmindeki performansıyla 22. Ankara Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Aynı yıl Çoğunluk filmiyle 43. SİYAD Türk Sineması Ödülleri'nde de aynı kategoride ödül aldı.

2014 yılında Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmiyle 21. Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Eve Dönemezsin dizisi ne zaman başlayacak?

TRT Tabii'nin yeni projesi Eve Dönemezsin, Zenga Yapım imzası taşıyor. Yapımcılığını Mahmut Fazıl Coşkun ve Selahattin Yusuf üstleniyor. Yönetmen koltuğunda ise Gürcü sinemacı Giorgi Ovashvili oturuyor.

Settar Tanrıöğen'in hayat vereceği Küt Süleyman karakteri, Almanya'da çalıştıktan sonra köyüne dönen torunu Selvi ile yaşayan neşeli ve sıcak bir kişilik olarak ekranlara yansıyacak. Dizide Mehmet Kurtuluş Remzi, Nebil Sayın İsa, Zümre Ertürk Gülşen ve Gizem Terzi Figen Öğretmen rollerinde yer alacak.

Altı bölümden oluşacak dizinin provaları önümüzdeki hafta başlayacak. Çekimler Rize'nin doğal güzellikleri arasında gerçekleştirilecek.