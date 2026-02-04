Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında gündeme gelen düşük faizli kredi paketi, ilk kez ev sahibi olacaklara yönelik tarihi bir fırsat olarak görülüyor. Mevcut banka faizlerinin yüzde 3-4 bandında seyrettiği ekonomik ortamda, devlet destekli bu kredi yatırımcıları değil, gerçek ihtiyaç sahiplerini hedefliyor.

İlk Evim Konut Kredisi 2026 ne zaman başlayacak?

Teknik altyapısı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan projenin, yılın ikinci yarısına kadar resmen ilan edilmesi bekleniyor. BDDK'nın konut kredilerinde risk ağırlığını düşürecek düzenlemeleriyle eş zamanlı olarak duyurulması planlanan paket, Meclis gündemine gelerek yasalaştıktan sonra resmiyet kazanacak.

Başvuruların Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank gibi kamu bankaları öncülüğünde başlatılması öngörülüyor.

İlk Evim Kredisi faiz oranı ne kadar olacak?

Orta Vadeli Program doğrultusunda dar ve orta gelir grubuna yönelik hazırlanan düşük faizli kredi desteğinde, faiz oranının yüzde 1,20 seviyesinde uygulanması bekleniyor. Bu oran, piyasadaki mevcut konut kredisi faizlerinin oldukça altında kalıyor.

İlk Evim Kredisi vade süresi ne kadar?

Finansal İstikrar Komitesi'nin mortgage benzeri uzun vadeli bir model üzerinde çalıştığı bu sistemde, vade 180 aya (15 yıl) kadar çıkabilecek. Bu sayede vatandaşlar kira öder gibi ev sahibi olabilecek.

İlk Evim Kredisi başvuru şartları neler?

Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da başvurularda aşağıdaki kriterlerin aranması bekleniyor:

Konut sahipliği şartı: Başvuru sahibinin ilk kez konut alacak olması ve adına kayıtlı herhangi bir konutun bulunmaması gerekiyor. Eşin veya 18 yaşından küçük çocukların üzerine kayıtlı konut olmaması da şartlar arasında.

İkamet şartı: Konutun satın alınacağı şehirde ikamet ediyor olmak gerekebilir.

Satış geçmişi: Son 1 yıl içerisinde konut satışı gerçekleştirmemiş olmak şart olabilir.

Hisseli taşınmaz: Hisseli bir taşınmazda yüzde 50'nin üzerinde paya sahip olmamak gerekiyor.

Gelir durumu: Belirli bir gelir seviyesine sahip olmak ve bu geliri resmi belgelerle kanıtlayabilmek gerekiyor.

Vatandaşlık şartı: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak zorunlu.

Yaş şartı: 18 yaşından büyük olmak gerekiyor.

İlk Evim Kredisi hangi konutlarda geçerli olacak?

Kampanyadan hem sıfır konutlar hem de ikinci el konutlar için yararlanılabilecek. Kredi üst limitinde de artışa gidilmesi gündemde.

Aylık taksit ne kadar olacak?

Örnek hesaplamaya göre; 1 milyon TL tutarında, yüzde 1,20 faiz oranıyla ve 180 ay vade ile alınan İlk Evim Konut Kredisi için aylık taksit tutarı yaklaşık 13.587 TL olacak. Toplam geri ödeme miktarı ise 2.445.701 TL'ye ulaşacak.

Hangi bankalar kredi verecek?

İlk Evim Konut Kredisi yalnızca kamu bankaları tarafından sunulacak. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank başvuruları kabul edecek bankalar arasında yer alıyor.

Vergi avantajları neler?

İlk Evim Konut Kredisi kullanacak kişiler, kredi kullandırım tarihi itibarıyla üzerlerine kayıtlı konut olmaması şartıyla KKDF ve BSMV'den muaf tutulacak.

Kampanyaya ilişkin detaylar, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK'nın teknik çalışmalarını tamamlamasının ardından netleşecek. Gelişmeler yakından takip ediliyor.