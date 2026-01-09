Son Mühür- İran'da ülke geneline yayılan protesto gösterilerinin rejim değişikliğine yol açar mı sorusu gündemdeki yerini koruyor.

Gösterilerin rejimin en güçlü olduğu yer Başkent Tahran'a da sıçramasının ardından hükümete ait bazı binaların ateşe verildiğini gösteren görüntüler sosyal medyaya düşmüştü.

İran rejiminin göstericilere karşı en önemli hamlelerinden biri interneti karartmak oldu.

İran'ı dünyadan izole edecek adımlar atan rejim, telefon görüşmelerine, uçuşlara ve haber sitelerine bir dizi yasak getirdi.

Uzun süredir sessiz olan ülkenin en yetkili ismi Ali Hamaney de ilk kez açıklamalarda bulundu.

Trump adına hareket ediyorsunuz...



Pprotestocuları ABD Başkanı Donald Trump adına hareket etmekle suçlayarak, göstericilerin kamu mallarına saldırdığını ve Tahran'ın "yabancılar için paralı askerlik yapan" kişilere müsamaha göstermeyeceğini söyleyen Hamaney,

“Amerika’ya ölüm” sloganları eşliğinde Trump’a yüklendi:



Trump'a “Elleri binden fazla İranlının kanıyla lekelenmiş'' diye seslenen Hamaney,

''On iki günlük savaşta, komutanlar, bilim insanları ve ileri gelenlerin yanı sıra sıradan halktan binden fazla yurttaşımız şehit oldu.

Bu kişi, "Emri ben verdim; savaş sırasında ben komuta ettim" dedi.

Yani, ellerinin İranlıların kanıyla lekelendiğini itiraf etti.'' diye konuştu.

Trump'a kendi ülkeni yönet çağrısı...



Hamaney, "Dün gece Tahran'da bir grup vandal ve isyancı, sırf Amerika Birleşik Devletleri başkanının gönlünü hoşnut etmek için devlete, halka ait bir binayı tahrip etti" diyerek Trump'a "kendi ülkenizi yönetin" çağrısında bulundu.

İngiliz medyasından The Times geçtiğimiz günlerde Hamaney'in Moskova'ya kaçış için plan yaptığını öne sürmüş İran'dan söz konusu haberin arkasında Mossad'ın olduğuna dair açıklama gelmişti.