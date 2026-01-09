ABD yönetimi, Grönland’ın geleceği ve bölgesel güvenliğe ilişkin tartışmalar hakkında yeni ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu. ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında Grönland’ın stratejik önemine vurgu yaparak, Avrupa ülkelerine önemli mesajlar verdi.

Avrupa’ya açık uyarı

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Vance, önümüzdeki günlerde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Danimarka ve Grönland yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştireceğini belirtti. Vance, Avrupalı liderlerin ABD Başkanı’nın Grönland konusundaki açıklamalarını ciddiye almaları gerektiğini vurguladı.

“Grönland küresel savunma için kritik”

ABD Başkan Yardımcısı, Grönland’ın yalnızca Amerika için değil, küresel füze savunma sistemi açısından da büyük öneme sahip olduğunu ifade etti. Bölgenin, farklı küresel güçlerin ilgisini çektiğine dikkat çeken Vance, Avrupa ülkelerinin bu coğrafyanın güvenliğini daha güçlü şekilde sahiplenmesi gerektiğini söyledi.

Güvenlik vurgusu: “Aksi halde ABD devreye girer”

Vance, Avrupa ülkelerinin yeterli önlem almaması durumunda ABD’nin farklı adımlar atabileceğini belirterek, bu adımların içeriğinin Başkan tarafından açıklanacağını kaydetti. ABD’nin müttefikleriyle diplomatik temaslarını sürdüreceğini de sözlerine ekledi.

İran protestoları için dayanışma mesajı

Toplantıda İran’daki protestolarla ilgili bir soruyu da yanıtlayan Vance, barışçıl şekilde hak arayan tüm insanların yanında olduklarını dile getirdi. ABD’nin, İran yönetimini nükleer program konusunda gerçek müzakerelere davet etmeye devam ettiğini söyledi.

Grönland iddiası Avrupa’da tepki çekti

Öte yandan ABD yönetiminin, Grönland halkına maddi teşvik verilerek adanın ABD’ye bağlanmasının gündeme geldiğine dair iddialar, Avrupa’da tepkilere yol açtı. Danimarka ve Grönland yetkilileri, adanın statüsüne yalnızca kendi halklarının karar verebileceğini vurguladı.

“İlhak hayalleri son bulmalı”

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, yaptığı açıklamada ilhak söylemlerine sert tepki göstererek bu tartışmaların sona ermesi gerektiğini ifade etti. Avrupa’nın önde gelen ülkeleri de ortak bildiriyle Grönland’ın geleceğinin yalnızca Danimarka ve Grönland tarafından belirleneceğini duyurdu.