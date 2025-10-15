Serkay Tütüncü’den Zeynep Bastık’a esprili jest

Son Mühür- Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Serkay Tütüncü, Zeynep Bastık’ın konser öncesinde özel bir diyet programı uyguladığını söyledi. Ünlü oyuncu, Bastık’ın 15 gün boyunca karbonhidrat tüketmediğini belirterek, çiçeğin üzerine esprili bir not yazdığını dile getirdi.





Tütüncü, “Zeynep konser öncesi 15 gün karbonhidrat diyeti yaptı. Çiçeğe ‘Yarın karbonhidrat alacaksın, çok mutluyum’ yazdım.” ifadelerini kullandı.

Bastık’tan sahnede gülümseten karşılık

Zeynep Bastık, Harbiye konserinde hem sahne performansıyla hem de enerjisiyle hayranlarından tam not aldı. Sanatçı, sevgilisi Serkay Tütüncü’nün bu sürpriz jestine sahnede gülümseyerek karşılık verdi.

Hayranlardan yoğun ilgi

Harbiye Açıkhava’daki konser alanını dolduran yüzlerce hayran, Bastık’ın performansını büyük bir coşkuyla izledi. Sanatçının özel hayatındaki bu sevimli detay, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.