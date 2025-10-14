Son Mühür- Güllü, geçtiğimiz haftalarda Yalova’da 6. kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Olay sırasında evde sanatçının kızı Tuğyan ve arkadaşı Sultan’ın bulunduğu iddia edildi. Beklenmedik ölüm kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, dosya Cinayet Büro Amirliği’ne devredildi. Ancak yapılan incelemelere rağmen ölümün nedeni henüz kesinlik kazanmadı.

“Kaza değil, itme olabilir”

Güllü’nün yakın dostu Kobra Murat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekici iddialarda bulundu. Olayı bir “kaza” olarak görmediğini söyleyen Kobra Murat, “Cinayetin nasıl olduğunu bulmuş gibiyim.” ifadelerini kullandı. Paylaşımında, o gece Güllü’nün TikTok’ta canlı yayın hazırlığında olduğunu belirterek, evde yaşanan bir tartışma sonucu sanatçının düşmüş olabileceğini öne sürdü.

İddialara göre, Güllü kızlarının aşağıda ‘Eşref’ isimli bir erkekle konuştuğunu fark etti. Bu durum üzerine sinirlenen sanatçı, kızlarına evden çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu. Tartışmanın büyümesiyle birlikte fiziksel bir temas yaşandığı, bu sırada Güllü’nün dengesini kaybetmiş olabileceği ileri sürüldü. Kobra Murat, “Kızlardan biri ‘Bırak’ diyor, Güllü omzundan tutuyor. O anda ya eli kayıyor ya da biri onu itiyor. Tırnak aralarında DNA çıkmamasının nedeni bu olabilir.” sözleriyle olayı anlattı.

Güllü’nün oğlu ve avukatından sert tepki

Kobra Murat’ın bu açıklamaları sonrası, Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Hamza Gülter ve ailesi hukuki yollara başvurdu. Ailenin avukatı aracılığıyla yapılan suç duyurusunda, Kobra Murat’ın sosyal medya üzerinden “asılsız ve yanıltıcı bilgiler” yaydığı belirtildi. Şikayet dilekçesinde, bu paylaşımların hem soruşturma sürecini olumsuz etkilediği hem de kamuoyunu yanlış yönlendirdiği vurgulandı.

Güllü’nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma halen devam ediyor. Dosya Cinayet Büro Amirliği tarafından titizlikle incelenirken, savcılık olayın aydınlatılması için kamera kayıtlarını ve adli delilleri yeniden değerlendirmeye aldı. Sanatçının ailesi ise sosyal medyada yapılan spekülasyonların soruşturmanın seyrini etkilememesi için yetkililere çağrıda bulundu.