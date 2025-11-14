Kulüp, tecrübeli oyuncunun ailesi ve menajeriyle görüşebilmesi için 15 Kasım Cumartesi akşamına kadar özel izin verildiğini açıkladı. Ayrıca aynı gün, Başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın’ın katılımıyla, futbolcunun geleceğine dair bir basın toplantısı düzenlenecek.

Rafa Silva'nın takımda kalıp kalmayacağı gündemdeki yerini korurken, Milliyet’in haberine göre teknik direktör Sergen Yalçın da bu durumdan ciddi biçimde etkilendi. Yalçın’ın yakın çevresine yaptığı açıklamalarda şunları dile getirdiği kaydedildi:

"Ben Beşiktaş'ta göreve geldiğim günden beri Rafa Silva'nın futbolu bırakma ve takımdan ayrılma isteği var. Durumu çözmeye çalıştık fakat olmadı. Bu durum hem bana hem de takıma olumsuz şekilde yansıyor"