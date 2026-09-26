EFES-2026 Tatbikatı ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekât bölgelerinde görev yapan personelin diş tedavileri, mobil diş aracıyla sahada gerçekleştiriliyor. Milli Savunma Bakanlığı, zorlu arazi şartlarında hizmet verebilecek şekilde tasarlanan araçla bugüne kadar 23’ü sivil olmak üzere toplam 655 kişiye diş tedavisi hizmeti sunulduğunu açıkladı.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, mobil diş aracının Unimog araç üzerine monte edilen diş ünitesiyle tasarlandığı ve harekat alanı ile hudut birliklerinde görev yapan personelin tedavilerinin yerinde yapılmasına imkan sağladığı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Sağlık hizmeti Mehmetçiğimizin yanında. Zorlu arazi şartlarına uygun, yüksek manevra kabiliyetine sahip Unimog araca diş ünitesi monte edilerek tasarlanan mobil diş aracı, harekat alanı ve hudut birliklerinde görev yapan personelimizin diş tedavilerinin yerinde ve zamanında yapılmasına imkan sağlıyor. EFES-2026 Tatbikatı ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat bölgelerinde görev yapan mobil diş aracı ile bugüne kadar 23’ü sivil olmak üzere toplam 655 kişiye diş tedavi hizmeti sunuldu. Tam donanımlı araçta; muayeneden diş çekimine, diş taşı temizliğinden dolgu ve kanal tedavisine kadar sabit diş kliniklerinde gerçekleştirilen tedaviler uygulanabiliyor.”