Son Mühür- Türkiye’nin gündeminden düşmeyen fon soruşturmasında her gün yeni gelişme yaşanırken ortaya atılan iddialar da büyük yankı uyandırdı. İddiaların odağında ise AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin ismi yer aldı.

"İstifa onurlu bir kurumdur"

Gazeteci Sinan Burhan sosyal medya hesabından Kaya’nın ortaya atılan iddialara cevap vermesi gerektiğini savundu. Cevap veremediği takdirde istifa etmesinin gerektiğinin de altını şu sözlerle çizdi:

“AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’nın eşinin ismi İsmi fon vurgunu içinde geçiyor. Sn Kaya bu İddialara cevap vermeli, kamu vicdanını teskin eden bir açıklama yapmalıdır. Cevap veremiyorsanız. İstifa onurlu bir kurumdur.”

Tayyar'dan bomba sözler!

AK Parti’ye yakınlığıyla bilinen Şamil Tayyar da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan ve eşi İlyas Kaya hakkında ortaya atılan fon iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tayyar, söz konusu iddiaların vatandaşın kafasında ciddi soru işaretleri oluşturduğunu belirterek Sayan ve eşinin henüz bir açıklama yapmadığına dikkat çekti.

Tayyar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan ve eşi İlyas Kaya’yla ilgili fon iddiası, çok vahim. İddiaya göre; Karı koca toplam 163 milyon 46 bin lira yatırıp 5 ay sonra 2.17 milyar lira çekmişler. Sayan ve eşi şu ana kadar bir açıklama yapmadı. Açıkçası yorum için biraz da onu bekledim.”

“İddialar doğruysa, kabul edilebilir bir durum değil”

Tayyar, paylaşımının devamında iddiaların doğru olması halinde bunun kabul edilebilir olmadığını belirterek istifa çağrısında bulundu.

“Eğer iddialar doğruysa, kabul edilebilir bir durum değil. Hemen istifası gerekir. İddialar doğru değilse, hemen yalanlamalı ve dava açmalıdır. Hiç kimse makamını kişisel zenginleşme aracı olarak kullanamaz.”

“Benzer şekilde fon üzerinden zenginleşenler varsa...”

Tayyar, paylaşımında yalnızca Sayan ve eşine ilişkin iddialara değil, benzer şekilde fonlar üzerinden servet elde ettiği öne sürülen kişilere de dikkat çekti.

“Bu arada benzer şekilde fon üzerinden zenginleşen ve servetini katlayan başka dostlar varsa onlar da fazla beklemeden gereğini yapsınlar. Bakın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı son 3 ayda fonlardan çıkış yapanların listesini istedi, haberiniz olsun. Hadi bekliyoruz.”

YENİ Parti Sözcüsü Emre: Peki bu hanımefendi ne yapmış?

Konuya ilişkin bir başka iddia da YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre’den gelmişti. Emre, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın ÖZAT hissesi üzerinden yaptığı öne sürülen işlemlere ilişkin rakamlar paylaşarak dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Emre, Sayan Kaya’nın 8 Nisan’da ÖZAT hissesinden 250 bin adet aldığı iddiasını gündeme getirerek şöyle konuştu:

“AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, şu an görevde... Fatma Betül Sayan Kaya. Daha önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı. Yani gerek ülkemizdeki yoksul çocukların, şiddet gören kadınların, sosyal politikalar anlamında gerçekten zor durumda olan insanların haklarını savunmak amacıyla göreve getirilmiş bakan. Şimdiki görevine: Sosyal Politikalar Başkanı. Yani partide de aynı görevi yapsın diye o göreve getirmişler.

Peki bu hanımefendi ne yapmış? 8 Nisan’da başlıyor. Bakın, 255 liradan ÖZAT hisseden 250 bin adet almış, eylül ayına geldiğinde bunu -Türkiye de şimdi buradan duyacak- 4 bin 482 liradan satmış. Bakın, 250 liradan almış, 4 bin 482 liradan satmış. Ne kadar yatırmış? 63 milyon 359 bin para yatırmış, 1 milyar 344 milyon çekmiş. Dört ayda!”

“Türkiye’de hangi işe para yatırırsanız 20 kata yakın normal bir kar olmayacağını...”

Emre, söz konusu işlemlerin ardından Sayan Kaya’nın kamu görevlerine de atıfta bulunarak,

"Şimdi bu ülkede bakanlık yapmış, milletvekilliği yapmış, bu millet sizi böyle onurlandırmış, ödüllendirmiş; yetmemiş mi size bu? Türkiye’de hangi işe para yatırırsanız 20 kata yakın normal bir kâr olmayacağını bilmesi gereken pozisyonda biri, değil mi? 255 lira neresi, 4 bin 482 lira neresi? İlyas Kaya, hanımefendinin eşi, kendi tek başına da yapmamış. 255 liradan 150 bin adet hisse almış, 4 bin 482 liradan satmış. 99 milyon 687 bin yatırmış, 826 milyon çekmiş. Ana hisse ÖZAT. İki tane daha bunlara nispeten az hisse aldıkları yer var” diye konuştu.

“İşlem ne zaman başlamış?”

Emre, işlemlerin başlangıç tarihine de dikkat çekerek, paraların eylül ayında peş peşe çekildiğini iddia ederek sözlerini şöyle bitirdi:

“Peki değerli arkadaşlar, işlem ne zaman başlamış? 8 Nisan’da başlamış. Başlama tarihi 8 Nisan. 16 Eylül olmadan, eylül ayı içerisinde birileri kulağına fısıldamış, peş peşe bu paraları çekmişler. 4-5 ayrı işlemde, dördü Türkiye uzantılı hesap numarası, bir tanesi Türkiye uzantılı değil.”