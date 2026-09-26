Son Mühür / Atakan Başpehlivan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Ankara Milletvekili İdris Şahin, emniyet mensuplarının ciddi problemler yaşadığını ve tükenmiş için olduğuna dair çarpıcı açıklamalarda bulunarak, polis huzur bulmadan, toplum huzur bulamaz dedi.

İdris Şahin: Bu nasıl bir tükenmişliktir?

Ankara'da genç bir çevik kuvvet polisinin hayatına son verdiğini söyleyen ve emniyet mensuplarının ciddi bir tükenmişlik içinde olduğunu belirten DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, "Bir zamanlar bir polisimizin kendi canına kıyması memleketi ayağa kaldırırdı. Şimdi aynı gün içinde ölüm haberleri peş peşe geliyor. Emekli polis memurumuz hayatını kaybediyor, Demetevler’de mesleğinin daha ikinci ayındaki genç bir çevik kuvvet polisimiz yaşamına son veriyor. Bu nasıl bir tükenmişliktir? Bu nasıl bir sessizliktir?" şeklinde konuştu.

"Vatandaş tükeniyor"

Öte yandan, Türkiye'nin dört bir yanında feryat yükseldiğini savunan DEVA Partili Şahin, ilgili kurumların harekete geçmesi gerektiğinin altını çizerek, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Polis huzur bulmadan toplum huzur bulmaz dedik, yine söylüyoruz. Üniformanın arkasındaki insanın derdini yıllarca duymayıp ölüm haberleri gelince üç satır taziye yayımlamakla bu işin üzeri örtülemez. Polis tükeniyor, emekli tükeniyor, vatandaş tükeniyor. Memleketin dört bir yanından feryat yükselirken koltuklarında hiçbir şey olmamış gibi oturanların rahatlığı artık insanın kanına dokunuyor. Harekete geçmeniz için daha kaç canın gitmesi gerekiyor?"