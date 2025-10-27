Son Mühür - Süper Lig’de Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş’ta, teknik direktör Sergen Yalçın maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Sergen Yalçın maç sonu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Üzüldük tabii, çok güzel başladık golle, penaltı kaçtı sonra. Klasik sıkıntılarımızı yine yaşadık sonrasında. Oyunu rakibe verdik. İkinci yarı 3-4 tane altıpas üzerinde atamadığımız oldu. Olmadı mı olmuyor bazen üzerimizde bir şanssızlık da var”

Taraftarlarla ne konuştuğunu açıkladı

"Beşiktaş camiası taraftar camiası, onlar mutlu değiller ve tepkilerini dile getiriyorlar doğal olarak. Bu 4-5 senedir olan bir durum ve taraftarın bu tepkisi de çok normal. Ben de taraftarlarımıza biraz zamana ihtiyacımız olduğunu, plan ve programlar yaptığımızı anlattım. En doğru şekilde anlattığımı düşünüyorum. 'Benden istediğiniz bir şey varsa söyleyin' dedim, onlar da daha fazla mücadele etmesini bekliyor takımın doğal olarak bunu söylediler”