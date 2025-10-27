Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig’in 10’uncu haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalmalarının ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, takımın mevcut durumunu değerlendirirken, taraftarın beklentilerini de dikkate aldı.

“Bu hafta sahada elimizden geleni yapacağız. Tabii ki kazanmak istiyoruz. Taraftarımızın beklentisi de bu yönde. Ancak gidişat şu an için istediğimiz gibi değil. Büyük takım grafiği çizmekte zorlanıyoruz. Mevcut durum bu ve en iyisini yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Penaltı kaçırdı, oyun tersine döndü

Yalçın, Kasımpaşa karşılaşmasını değerlendirirken Abraham’ın kaçırdığı penaltının oyunun seyrini değiştirdiğini belirtti:

“Maça iyi başladık ve golü erken bulduk. Ancak Abraham’ın penaltıyı kaçırmasının ardından oyun tersine döndü ve hemen gol yedik. İkinci yarıda birkaç net pozisyon yakaladık ama şans yanımızda değildi. Rakip golü pozisyona girmeden atıyor. Geçen hafta da benzer bir durum yaşadık. Taraftarımızın mutsuz olmasını çok doğal karşılıyorum. Sorunları çözmek için ciddi şekilde çalışıyoruz, ama her şeyin bir anda düzelmesi mümkün değil.”

Sorunları çözmek için zaman gerekiyor

Takımı mevcut durumdan çıkarmak için yoğun mesai harcadıklarını vurgulayan Sergen Yalçın, şunları söyledi:

“Yaklaşık 4-5 yıldır birikmiş sorunlarla karşı karşıyayız. Ben buraya bu sorunları çözmek için geldim ve çözebilecek bilgi ve birikime sahip olduğumu düşünüyorum. Ancak bunun için 2-3 transfer dönemi gerekiyor. Şu anda her şeyi bir anda çözmemiz mümkün değil. Takımı toparlamak için çalışıyoruz ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz.”

Derbiye odaklanma zamanı

Fenerbahçe derbisine hazırlık sürecine de değinen Yalçın, “Derbileri kazanmak istiyoruz ve Fenerbahçe maçı herkes için büyük önem taşıyor. Taraftarımız hem iyi oyun hem de galibiyet bekliyor. Bu hafta yoğun şekilde çalışıp derbide doğru bir sonuç almak için sahada olacağız. Ancak bazı sorunları çözmek zaman alıyor, bugün değil belki yarın düzelecek. Taraftarımızın sabırlı olmasını bekliyoruz” dedi.

Oyun kalitesi ve şans faktörü

Siyah-beyazlı ekibin oyun performansını da değerlendiren Yalçın, şunları ifade etti:

“Oyunsal anlamda tam olarak istediğimiz seviyede değiliz. Çok mücadele ediyor muyuz? Hayır. Gol kaçıyor, penaltılar atılmıyor, kaleciler gol yiyor. Bunların hepsi şans ve saha koşullarıyla ilgili. Altı pastan girmeyen toplar için çözüm üretmek oyuncunun işi. Zamanla bu eksiklikleri çalışarak iyileştirmeye çalışıyoruz.”

Transfer yetkisi ve öncelik Beşiktaş

Transfer sürecinde yetki tartışmalarına da değinen tecrübeli teknik adam, “Yetkinin kime ait olduğu konusunda açıklamalara gerek yok. Bizim önceliğimiz Beşiktaş. Bütün kupaları kazandığım sezon bile 3 ay burada kalabildim. Ardından 9 teknik direktör değişti. Aynı yöntemleri tekrar edip farklı sonuç beklemek mümkün değil. Önemli olan takımın uzun vadeli başarısı” dedi.