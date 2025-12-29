Son Mühür - Beşiktaş’ta kadro dışı bırakılan Necip Uysal ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Habere göre, Uysal’ın Teknik Direktör Sergen Yalçın’ı aradığı sırada yaşanan diyalog, siyah-beyazlı camiada şaşkınlık yarattı.

Telefon konuşmaları ortaya çıktı

Türkiye Gazetesi’nde yer alan iddiaya göre, Necip Uysal Sergen Yalçın’ı telefonla aradı. Yalçın’ın telefonu “Kimsin?” diyerek açtığı, Uysal’ın ise “Hocam, sizinle konuşmak istiyorum” dediği aktarıldı. Haberde, Yalçın’ın “Necip, seni 20 dakika sonra arayacağım” diyerek telefonu kapattığı ve geri dönmediği öne sürüldü.

466 maça çıktı

Beşiktaş altyapısından yetişen ve 21 yıldır siyah-beyazlı formayı giyen Necip Uysal, kulüp kariyerinde toplam 466 resmi maça çıktı. Tecrübeli futbolcu, bu süre zarfında 6 gol kaydederken 19 asist yaptı.