Ara transfer dönemi yaklaşırken kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe, milli futbolcu Oğuz Aydın ile yollarını ayırma ihtimalini değerlendirmeye almıştı. Bu kapsamda sarı-lacivertli yönetim, oyuncunun transferi için Trabzonspor ile temasa geçti.

İlk temaslar olumlu başladı

İki kulüp arasında yapılan ilk görüşmelerin olumlu bir zeminde ilerlediği, transfer şartlarının masaya yatırıldığı öğrenildi. Tarafların, Oğuz Aydın’ın durumu ve olası transfer modeli üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunduğu ifade edildi.

Taraftar tepkisi süreci değiştirdi

Ancak görüşmelerin kamuoyuna yansımasının ardından Fenerbahçe taraftarından sert tepki geldi. Sosyal medyada örgütlenen taraftarlar, Oğuz Aydın’ın Trabzonspor’a transfer edilmesine karşı çıkarak yönetime çağrıda bulundu.

Bu tepkinin arkasında, Trabzonspor’un kalecisi Uğurcan Çakır’ın yaz transfer döneminin başında Fenerbahçe yerine Galatasaray ile anılması ve sürecin bu yönde ilerlemesi olduğu yorumları yapıldı.

Yönetim taraftarın çağrısına kulak verdi

Taraftarın “Oğuz Aydın Trabzonspor’a gönderilmesin” yönündeki yoğun tepkisi sonrası Fenerbahçe yönetimi, transfer sürecini yeniden değerlendirdi. Sarı-lacivertli kulüp, Trabzonspor cephesine Oğuz Aydın için olumsuz yanıt verdi.

Görüşmeler resmen sona erdi

Fenerbahçe’nin bu kararı sonrası iki kulüp arasındaki müzakerelerin tamamen sona erdiği öğrenildi. Oğuz Aydın’ın transfer dosyasının Trabzonspor cephesinde kapandığı, oyuncunun geleceğine ilişkin alternatif senaryoların ise gündemde olduğu ifade ediliyor.

Oğuz Aydın’ın durumu belirsizliğini koruyor

Fenerbahçe’de forma şansı bulmakta zorlanan milli futbolcunun, ara transfer döneminde başka kulüplerin radarına girebileceği belirtilirken, yönetimin oyuncu için farklı teklifleri değerlendirmeye açık olduğu öğrenildi.