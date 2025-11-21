Son Mühür - Beşiktaş’ta teknik heyet ve scout ekibi, ara transfer dönemi öncesinde kadro yapılanmasını güçlendirmek amacıyla kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Siyah-beyazlılar, dört bölgeye takviye yapmayı planlarken, dört oyuncuyla yolların ayrılması da gündemde bulunuyor.

Kadro planlaması belirginleşmeye başladı

Beşiktaş’ta teknik heyet, Ümraniye’de görev yapan scout ekibiyle birlikte sezonun ikinci yarısında takviye yapılacak pozisyonlar için geniş bir izleme listesi oluşturdu. Oyuncu profilleri üzerine çalışmalar yoğun şekilde sürüyor. Siyah-beyazlıların toplam 12 yabancı oyuncu kontenjanı dolu durumda, ancak genç yabancılar için ayrılan iki kontenjan hâlâ boş bulunuyor. Yönetim, yapılacak transferlerde öncelikle mevcut kadroda yer açmayı amaçlıyor.

Hangi bölgelere takviye yapılacak?

Habere göre Beşiktaş, ara transfer döneminde öncelikli olarak takviye yapmayı planladığı bölgeleri belirledi:

Stoper

Orta saha

Sol bek

Kanat

Bu doğrultuda kontenjan açmayı hedefleyen yönetim, Jonas Svensson ile yolları ayırmayı, David Jurasek’in ise kiralık sözleşmesini erken sonlandırmayı planlıyor. Uduokhai için yol göründü Birçok kulübün ilgisini çeken Felix Uduokhai için gelecek tekliflerin yönetim tarafından değerlendirileceği ifade edildi. Kadroya 6,5 milyon euro maliyetle katılan Alman stoper için satın alma opsiyonlu teklifler de değerlendirmeye alınabilecek. 4. isim Rafa olacak Svensson, Jurasek ve Uduokhai’nin ardından olası bir ayrılık yaşanabilecek bir diğer isim ise Rafa Silva olarak gösterildi. Portekizli oyuncuyla yolların ayrılma ihtimali yüksek bir seçenek olarak gündemde yer alıyor. Böylece Beşiktaş’ta takımdan ayrılacak oyuncu sayısının 4’e yükselmesi bekleniyor.