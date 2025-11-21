Son Mühür - Süper Lig’de Gençlerbirliği maçına hazırlanan Galatasaray’da sakatlıklar üst üste gelmeye devam ediyor. Milli aradan dönüşte Barış Alper Yılmaz’ın elinde çatlak belirlendi.

Trendyol Süper Lig’de Gençlerbirliği’ni konuk edecek Galatasaray, milli aranın ardından sakatlık sorunlarıyla boğuşuyor. Yunus Akgün, Kaan Ayhan ve Victor Osimhen’in ardından Barış Alper Yılmaz da sakatlık yaşayan oyuncular arasına katıldı. 25 yaşındaki milli futbolcunun milli aranın ardından çekilen MR’ında sol elinde çatlak tespit edildi. Yılmaz’ın bu sakatlığının, düşmeye bağlı travma sonucu oluştuğu bildirildi.

Gençler Birliği maçında oynayacak mı?