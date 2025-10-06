Son Mühür- Sinan Ateş cinayeti davasında adı sıkça gündeme gelen avukat Serdar Öktem, silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öktem’in son paylaşımı dikkat çekti

Olayın ardından Öktem’in sabah saatlerinde WhatsApp hesabı üzerinden yaptığı son paylaşım da ortaya çıktı. Avukat Öktem, paylaşımında Duha Suresi’nin 5. ayetine yer verdi:

“Vakti geldiğinde Rabbin sana gönlündekini verecek ve seni hoşnut kılacak.”

“Artık sessiz kalmak yok” mesajı

Serdar Öktem’in geçmiş dönemlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar da yeniden gündeme geldi. Öktem’in dikkat çeken gönderilerinden birinde,

“Düşmanlarım benden nefret edebilir, hainlik yapabilir, bana tuzak kurabilir; arkamdan konuşabilir, beni vurabilir hatta öldürebilir ama hiçbir düşmanım bana saygısızlık yapamaz.” ifadelerini kullandığı görüldü.

Bir başka paylaşımında ise şu sözlere yer verdi:

“Göz yumduk, kör sandınız. Alttan aldık, saf sandınız. Artık sessiz kalmak yok. Bundan sonra kusura bakmayın çünkü her şey bilerek olacak.”

Beş şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyon sonucunda, saldırıya ilişkin beş şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden dördünün 18 yaşından küçük olduğu ileri sürüldü. Zanlıların, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.