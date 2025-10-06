Son Mühür / Yiğit UZUN- Son Mühür’ün ulaştığı Tebliğ ve Tebellüğ Belgesi, İstanbul’da görev yapan avukat Serdar Öktem hakkında çarpıcı bir güvenlik uyarısını ortaya çıkardı. Belgede, Temmuz 2025’te İstanbul Valiliği tarafından Öktem’e yönelik olası bir saldırı planı nedeniyle bilgilendirme yapıldığı ve gerekli güvenlik tedbirlerinin devreye alındığı anlaşılıyor.

2559 sayılı PVSK, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’na atıfta bulunulan belgede, Öktem’in “hayati tehlike altında olduğu yönündeki istihbarat ve değerlendirmeler” doğrultusunda koruma prosedürünün başlatıldığı belirtiliyor.

Belgede, İstanbul Valiliği Koruma Komisyonu’na başvuru süreci tamamlanıncaya kadar geçici güvenlik önlemlerinin devreye sokulacağı ifade ediliyor. Ayrıca Öktem’in ofisinin bulunduğu Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi’ndeki Serdar Öktem Hukuk Bürosu için çevresel kontrol yapılacağı, acil durumlarda 112 Acil Durum ve Asayiş Büro Amirliği ile Kuştepe Polis Merkezinin doğrudan görevlendirileceği aktarılıyor.

Tebliğ, 9 Temmuz 2025 tarihinde saat 18.00’de imzalanarak yürürlüğe girmiş. Aynı nitelikteki ikinci belge ise Ağustos 2025 tarihli olup, Öktem’e yönelik güvenlik tedbirlerinin sürdüğünü doğruluyor.

Belgeler, avukatın tehdit altında olduğu sürece ikamet ve işyeri çevresinin sürekli kontrol edileceğini, adres değişikliği halinde ise güvenlik birimlerine dilekçeyle başvuru yapılması gerektiğini vurguluyor.