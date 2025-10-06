Son Mühür- İstanbul Şişli’deki ofisinin önünde uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda Avukat Serdar Öktem ağır yaralanmıştı. Saldırının ardından Öktem’in yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Sinan Ateş cinayeti dosyasında tutukluluk geçmişi

Öktem, daha önce eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti dosyası kapsamında kısa bir süre tutuklu bulunmuştu. Mahkemede savunma yapan Öktem, olayla herhangi bir ilgisi olmadığını, dosyadaki kişilerin müvekkili olduğunu ve aralarındaki ilişkinin yalnızca avukat-müvekkil ilişkisiyle sınırlı olduğunu belirtmişti.

Telefon şifresi ve avukatlık kanunu

Mahkeme sırasında Öktem’e telefon şifresini hatırlayıp hatırlamadığı sorulmuş, Öktem şifreyi hatırlamadığını ifade etmişti. Ateş’in avukatı tarafından, “Hatırlasaydınız şifreyi verir miydiniz? Vermez miydiniz? 22 sanıktan 21’inin telefonu incelendi, sizin telefonunuz incelenmedi” sorusu yöneltilmiş, Öktem ise “Avukatlık Kanunu’nun 36. maddesi gereği şifreyi paylaşmazdım” yanıtını vermişti.

Ayşe Ateş’ten tepki

Saldırı sonrası Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Ne kadar alçak olsalar da insanlıktan nasiplerini almamış eli kanlı katillerin can güvenliğinin sağlanması, bu siyasi cinayetin aydınlatılması açısından önem taşıyor. Çünkü hepsi konuşacak ve cinayeti onlara emreden asıl kişilerin isimlerini açıklayacak” ifadelerini kullandı.