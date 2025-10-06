Son Mühür- İstanbul Şişli’de bugün öğleden sonra gerçekleşen silahlı saldırıda, Sinan Ateş cinayeti dosyası kapsamında bir dönem tutuklu bulunan avukat Serdar Öktem yaşamını yitirdi. Olay, saat 16.00 civarında Şişli Zincirlikuyu Mezarlığı yakınlarında meydana geldi.

Saldırı detayları

Öktem’in bulunduğu araç, başka bir araçtan açılan ateş sonucu hedef alındı. Saldırıda uzun namlulu Kalaşnikof marka silah kullanıldığı ve Öktem’in vücuduna çok sayıda kurşun isabet ettiği bildirildi.

Saldırının yapıldığı nokta

Avukat Öktem, daha sonra Şişli Büyükdere Caddesi üzerindeki ofisinin önünde de silahlı saldırıya uğradı. Saldırının ardından olay yerinde hayatını kaybetti.

Operasyon ve şüphelilerin yakalanması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, silahlı saldırıya ilişkin 5 şüpheli yakalandı. Soruşturma kapsamında saldırının, “Daltonlar” adlı suç örgütü ile bağlantılı olduğu iddia ediliyor.

İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Bugün Avukat Serdar Öktem, Şişli Büyükdere Caddesi’nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne giderken trafikte beklediği sırada silahlı saldırıya uğramış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 şüpheli, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalanmıştır. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.” ifadelerine yer verildi.