Son Mühür- Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasında bir süre tutuklu kalan avukat Serdar Öktem, Şişli’de silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi. Saldırı, trafiğin yoğun olduğu saatlerde meydana geldi.

Çapraz ateşle gerçekleşen saldırı

Edinilen bilgilere göre, saldırganlar başka bir araçtan inerek Öktem’e uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Maskeli dört kişi, saldırının ardından başka bir araçla olay yerinden kaçtı.

Şüpheliler gözaltına alındı

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında dört şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Dalton suç örgütü ile bağlantılı olduğu ve yaşlarının 18 ile 19 arasında bulunduğu iddia edildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Bugün Avukat Serdar Öktem, Şişli Büyükdere Caddesi’nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne giderken trafikte beklediği sırada silahlı saldırıya uğramış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 şüpheli, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalanmıştır. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

Koruma kararı ortaya çıktı!

Edinilen bilgilere göre, Avukat Serdar Öktem’e koruma kararı verildiği ortaya çıktı.