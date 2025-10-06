Son Mühür- İstanbul’un Şişli ilçesinde trafikte bekleyen avukat Serdar Öktem, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırıyla ilgili yürütülen operasyonda 6 kişi yakalanırken, şüphelilerden ikisinin 18 yaşından küçük olduğu açıklandı.

Trafikte beklerken kurşun yağmuruna tutuldu

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasında sanık konumunda bulunan MHP’li avukat Serdar Öktem, 34 MPG 499 plakalı otomobiliyle Büyükdere Caddesi’nde seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine doğru ilerleyen Öktem’in aracına ateş açılması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, ağır yaralanan Öktem’i ambulansla hastaneye kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen avukat Serdar Öktem kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

6 şüpheli yakalandı, ikisi reşit değil

Saldırının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş kapsamlı bir operasyon başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen 5 kişi ile kaçışa yardım eden bir şüpheli olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, şüphelilerden ikisinin 18 yaşından küçük olduğu bildirildi. Şüphelilerin Arnavutköy çevresinde yakalandığı, bölgede yapılan aramalarda olayda kullanılan iki Kalaşnikof tüfek, iki tabanca, kar maskesi ve eldivenlerin ele geçirildiği belirtildi.

Soruşturma organize suç bağlantısı üzerine derinleştirildi

Başsavcılık açıklamasında, saldırının organize bir suç örgütünün husumeti sonucu planlanmış olabileceği değerlendirildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Olay yeri incelemeleri ve kamera kayıtları doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştiren şüpheliler tespit edilmiştir. Eylemin, organize bir suç örgütünün maktule yönelik husumeti kapsamında planlandığı yönünde bulgular elde edilmiştir. Soruşturma, azmettiricilerin belirlenmesi ve örgütsel bağlantıların ortaya çıkarılması amacıyla Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından çok yönlü olarak sürdürülmektedir.”

Koruma kararı bulunuyordu

Serdar Öktem’e, geçmiş dönemde aldığı tehditler nedeniyle koruma kararı verildiği öğrenildi. Emniyet birimlerinin saldırıya ilişkin teknik ve kriminal incelemeleri sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili tüm delillerin titizlikle değerlendirildiğini ve kamuoyunun gelişmelerden bilgilendirileceğini bildirdi.