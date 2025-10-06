Ticaret Bakanlığı, bir emlak ilanında yer alan “emekliye kiralık değildir” ibaresi nedeniyle harekete geçti. Bakanlık yetkilileri, söz konusu ilanın yönetmeliğe aykırı olduğu gerekçesiyle yayından kaldırıldığını açıkladı.

İdari para cezası uygulandı

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilanı yayımlayan emlak işletmesine idari para cezası uygulandığını duyurdu. Kaplan, Bakanlık incelemesi sonucunda Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’e aykırılığın tespit edildiğini belirtti.

Eşit hizmet ve adil ticaret vurgusu

Kaplan açıklamasında, “Ticaret Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın eşit koşullarda hizmet almasını, piyasada dürüst ve adil ticari faaliyetlerin sürdürülmesini temel önceliklerimiz arasında görüyoruz. Toplum vicdanını zedeleyen her türlü ayrımcı uygulamanın önüne geçmek için kararlılıkla çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakanlık, hem hakkaniyete uygun ticaretin hem de toplumsal sorumluluğun savunucusu olmaya devam edeceğini bildirdi.