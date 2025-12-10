Sercan Yaşar, 2025 yılının son çeyreğinde gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde "uyuşturucu madde bulundurma" ve "uyuşturucu madde ticareti yapma" iddialarıyla suçlandı. Hakkındaki iddialar üzerine başlatılan yasal süreçte, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklu yargılanmasına karar verildi.

Sercan Yaşar Kimdir?

1993 yılında Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde dünyaya gelen Sercan Yaşar, varlıklı bir ailenin üyesi olarak tanındı. İnşaat, tarım ve zeytincilik sektörlerinde faaliyet gösteren ailesinden bağımsız bir yol izlemeyi tercih eden Yaşar, eğitim hayatına İzmir Özel Türk Koleji'nde devam etti. Henüz 12 yaşındayken ailesinden ayrı yaşamaya başlayan Yaşar, lise eğitiminin ardından yurt dışına yöneldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da pazarlama alanında yükseköğrenim gören Sercan Yaşar, eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşti. Medya ve organizasyon sektörlerinde çeşitli işler yaptığı öne sürülen Yaşar, özellikle magazin dünyasının ünlü simalarıyla kurduğu yakın ilişkilerle gündeme geldi. Sosyal medyada ve cemiyet hayatında sıkça görülen bir isim haline gelen Yaşar'ın adı, son dönemdeki adli soruşturmalarla anılmaya başlandı.

Operasyonun Genişleyen Halkası

Sercan Yaşar'ın tutuklanması, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen daha geniş çaplı bir soruşturmanın parçası olarak değerlendirildi. Aynı dönemde ünlü haber spikerleri ve medya mensuplarına yönelik de benzer operasyonlar düzenlendi. Mehmet Akif Ersoy gibi tanınmış isimlerin de gözaltına alındığı süreçte, emniyet birimlerinin teknik ve fiziki takipleri sonucu elde edilen deliller, soruşturmanın seyrini belirledi. Soruşturmanın, medya ve sanat dünyasındaki bağlantıları deşifre etmeye yönelik olarak derinleştirildiği bildirildi.