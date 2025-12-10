Sektörde "Doğru Alanda Projeler" sloganıyla markalaşan DAP Yapı, Ziya Yılmaz liderliğinde Kartal, Maltepe ve Kağıthane gibi gelişmekte olan bölgelere odaklandı. Yılmaz, genç yaşta atıldığı iş hayatında kısa sürede şirketin hacmini büyüttü ve uluslararası alanda ödül alan projelere imza attı.

Ziya Yılmaz Kimdir?

Ziya Yılmaz, 1974 yılında Trabzon’da dünyaya geldi. Eğitim hayatının ilk yıllarını Trabzon’da geçirdi, ardından ailesiyle birlikte İstanbul’a yerleşti. Lise eğitimini İstanbul Halkalı Ticaret Lisesi’nde tamamladı. Yükseköğrenimini ise İstanbul Üniversitesi İnşaat Bölümü’nde bitirdi.

Henüz 20'li yaşlarının başında ticari hayata atılan Yılmaz, inşaat sektöründeki ilk girişimlerini bu dönemde başlattı. 1999 yılında DAP Yapı’yı kurarak markalı konut üretimine yöneldi. Evli ve çocuk sahibi olan Yılmaz, iş hayatındaki titizliği ve detaycı yaklaşımıyla biliniyor.

Kariyeri ve Öne Çıkan Projeleri

Yılmaz yönetimindeki DAP Yapı, İstanbul silüetine etki eden Burgu Kule, Tango Kule, Dalga Kule ve İstMarina gibi simge yapıları inşa etti. Bu projeler, mimari farklılıkları sayesinde yurt dışında da çeşitli ödüller kazandı. Ziya Yılmaz, projelerinde sadece barınma ihtiyacını değil, estetik kaygıları da göz önünde bulundurdu.

Şirket, konut projelerinin yanı sıra ofis ve ticari alanlar da üretti. Yılmaz, inşaat sektöründeki faaliyetlerinin dışında sivil toplum kuruluşlarında da aktif rol aldı. Sektörün sorunlarına çözüm arayan platformlarda yer aldı ve Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

Sektöre Bakışı ve Vizyonu

Ziya Yılmaz, inşaat sektörünü Türkiye ekonomisinin lokomotifi olarak tanımlıyor. Verdiği demeçlerde kentsel dönüşümün önemine sık sık vurgu yaptı. Eski yapı stokunun yenilenmesi gerektiğini savunan Yılmaz, bu süreçte devlet ve özel sektör iş birliğinin kritik olduğunu belirtti. Projelerinde teknolojik altyapıyı standart hale getirdi ve modern şehircilik anlayışını benimsedi.