Medya sektöründe uzun yıllardır muhabirlik ve spikerlik yapan Pınar Erbaş, Galatasaray Lisesi ve Üniversitesi'ndeki eğitiminin ardından girdiği sektörde önemli başarılara imza attı. 2022 yılında meslektaşı Mehmet Akif Ersoy ile hayatını birleştiren deneyimli gazeteci, hafta sonu ana haber bültenlerindeki sunumu ve yazdığı kitaplarla tanındı.

Pınar Erbaş Kimdir?

1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Pınar Erbaş, lise eğitimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladı. Ardından Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini de aynı üniversitenin Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlayan Erbaş, iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Kariyerine üniversite yıllarında Habertürk gazetesinde stajyer olarak adım atan Erbaş, 2007 yılında girdiği medya grubunda uzun süre muhabirlik yaptı. 5 yıllık muhabirlik deneyiminin ardından televizyonculuğa geçiş yaptı. Show TV'de hafta sonu sabah haberlerini sunarak başladığı ekran macerasını, uzun yıllardır Show TV Hafta Sonu Ana Haber Bülteni spikeri olarak sürdürmektedir.

Özel Hayatı ve Evliliği

Pınar Erbaş, 14 Ağustos 2022 tarihinde Habertürk TV programcısı ve gazeteci Mehmet Akif Ersoy ile İstanbul Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen bir törenle evlendi. Çiftin nikah törenine siyaset, spor ve medya dünyasından birçok önemli isim katıldı.

Zaman zaman boşanma iddialarıyla da gündeme gelen çift, 2023 yılında kısa süreli bir ayrılık süreci yaşasa da evliliklerini sürdürme kararı aldı. Erbaş, haberciliğinin yanı sıra yazdığı çocuk kitapları "İnek Möli Asla Unutmaz", "Tavuklar Firarda" ve yetişkin romanı "Yetişkinlerin Yalan Hayatı" ile de tanınmaktadır.

Son Durum

Eşi Mehmet Akif Ersoy'un 2025 yılının Aralık ayında adının karıştığı soruşturma ve ardından gelen gözaltı süreci, Pınar Erbaş'ı da gündemin merkezine taşıdı. Erbaş, konuyla ilgili sessizliğini korurken, sürecin yasal boyutu devam ediyor.