Kanal D ekranlarında yayınlanan "Neler Oluyor Hayatta" programının yorumcusu Hakan Ural, sağlık sorunları nedeniyle programa ara verdi. İzleyicilerin ekranda göremediği Ural'ın sağlık durumu hakkındaki detaylar, program partneri tarafından paylaşıldı. İlk etapta soğuk algınlığı olarak değerlendirilen belirtilerin ardından yapılan testler sonucunda ünlü sunucuya COVID-19 teşhisi konuldu.

Hakan Ural'ın yokluğunda programın açılışında yapılan açıklamada, Ural'ın tedbir amaçlı kısa bir süre hastanede yattığı ve ardından taburcu edildiği belirtildi. Yapılan ilk PCR testinin negatif çıkmasına rağmen semptomların devam etmesi üzerine tekrarlanan testin pozitif sonuçlandığı ifade edildi. Ural'ın şu anda evinde dinlendiği ve sağlık durumunun iyiye gittiği kaydedildi.

Hastalık Süreci ve Son Durum

Hakan Ural'ın rahatsızlığı, mevsimsel grip belirtileriyle başladı ancak sürecin ilerlemesiyle durum netleşti. Program partnerinin yaptığı açıklamaya göre, "yoğun bakımda olduğu" yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor. Tedavi süreci başarıyla tamamlanan Ural'ın hastane yatışı tamamen kontrol amaçlı gerçekleştirildi.

Ünlü sunucunun sağlık durumunun stabil olduğu ve evde istirahat sürecini tamamladıktan sonra ekranlara döneceği öğrenildi. Doktorların tavsiyesi üzerine bir süre izole kalan Ural, iyileşme sürecinin ardından "Neler Oluyor Hayatta" programındaki yerini alacak.

Hakan Ural Kimdir?

1968 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Hakan Ural, ünlü şarkıcı Selçuk Ural'ın oğludur. Kariyerine mankenlik yaparak başlayan Ural, daha sonra sinema filmlerinde rol alarak oyunculuğa adım attı. Özellikle Sibel Can ile yaptığı evlilik ve ardından gelen boşanma süreciyle uzun süre magazin gündeminde yer aldı. Son yıllarda ise televizyon programlarında yaptığı yorumculukla tanınıyor.