Son Mühür / Atakan Başpehlivan Tüm Yerel Sen 2 No’lu Şubesi Konak Belediyesi’nde çalışan personellere yönelik belediye yönetimi tarafından baskı ve mobbing uygulandığını belirterek, konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

“Büyük bir saldırı kabul etmiyoruz”

Yayınlanan açıklamada Konak Belediyesi’nde son dönemde mobbing ve keyfi yer değişiklerinin arttığı vurgulanırken, “Konak Belediyesi’nde son dönemde artan mobbing, keyfi yer değişiklikleri ve işten çıkarma girişimleri artık tahammül sınırını aşmıştır. Emekçinin alın terine, onuruna ve emeğine yapılan Büyük bir saldırıdır Tüm Yerel Sen İzmir 2 No’lu şube olarak asla kabul etmiyoruz.

Biz bu belediyeye emek veren bu kentin hizmetini sırtlayan, gece gündüz işçi ve memur demeden çalışan kamu emekçileriyiz. Ancak bugün geldiğimiz noktada, emeğiyle geçinen işçi arkadaşlarımıza insan kaynaklarından sorumlu başkan yardımcısının büroda çalışan personelimize ya temizlikte çalışırsınız ya da kapı orada demesini şiddetle kınıyoruz.” cümlelerine yer verildi.

“Yaşasın emekçinin onurlu direnişi”

Son olarak, belediye emekçisinin idarenin baskısı altında ezilmeye başladığını vurgulayan Tüm Yerel Sen, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"İdarenin baskısı altında ezilmeye çalışılmakta, susturulmak istenmektedir. Görev yerleri keyfi biçimde değiştiriliyor, sendikal örgütlülüğe gözdağı veriliyor, işten çıkarma tehditleriyle korku iklimi yaratılmaya çalışılıyor. Buradan açıkça söylüyoruz: Bu belediye babadan miras değildir. Kimse Konak Belediyesi'ni kendi siyasi hırslarının, kişisel hesaplarının alanı haline getiremez. Emekçiye yapılan her haksızlık, her baskı, her mobbing doğrudan bu kentin vicdanına yapılmış bir saldırıdır. Bizler susturulamayız.



Bizler yılmayız. Bizler, emeğin onuru için, alın terinin karşılığı için dimdik ayaktayız. Konak Belediyesi yönetimini uyarıyoruz: Derhal bu hukuksuz uygulamalara, mobbinglere, keyfi yer değişikliklerine ve işten çıkarma planlarına son verin. Aksi halde hukukun, kamuoyunun ve örgütlü gücümüzün önünde hesap vermekten kaçamayacaksınız. Biz buradayız. Arkadaşlarımızdan, onurumuzdan vazgeçmeyeceğiz. Ya adaletli bir yönetim olacak, ya da biz bu adaletsizliğe boyun eğmeyeceğiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın emekçinin onurlu direnişi.”