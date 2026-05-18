Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketi İZSU bünyesinde atıksu arıtma tesisleri ve alt yapı işletmesine yönelik planlanan yeni hizmet alımı hazırlığı özelleştirme tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Çiğli İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ile başlayan süreçte 1.,2, ve 3. Bölge Daire Başkanlıklarına bağlı istasyonları ve yağmur suyu sistemlerinin işletilmesini kapsayacak geniş ölçekli bir ihale hazırlığı yapıldığı öne sürüldü. Buna karşı iZSU bünyesinde görev yapan işçiler örgütlü olduğu Belediye İş 2 No’lu şube temsilciliğinde özelleştirmeye karşı durmak için Basmane bulunan Fuar Kapısı’nda basın açıklaması yaptı. Daha sonra İZSU’nun genel kurul toplantısı yapılan Kültürpark 4 No’lu Hol’e yürüdüler.

Eylemin ardından Belediye-İş İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Savaş Atalay, İZSU Genel Kurulu’nda belediye meclis üyeleri ve İzBB Başkanı Cemil Tugay’a hitaben konuştu.

Atalay, Tugay’a ve belediye yönetimine seslendiği konuşmasında, “2018’de çıkan KHK ile taşeronu bitirdik, lütfen bunu geri getirmeyin” ifadelerini kullanırken, açıklamasının devamında şöyle konuştu:

“Bugün araçlarımız şantiyelerde yatarken müteahhitin araçları çalışıyor. Bakın ben çalışmayan arkadaşların arkasında durmam. Sizden tek talebim taşerona, müteahhitte ihalelerle arıtmaları, atık su pompalarını ve diğer işlerini vermeyin. Bugün ekip tutup personelle iş yapmaya gelen taşeronlar var. Lütfen taşeronlaşmayalım. Burası demokrasinin kalesi, İzmir. Taşeronlaşmaya kesinlikle karlı çıkıyoruz . Bu 2018’de, Aziz Başkan döneminde bitti. Sizden rica ediyoruz, bunu yapmayın.”

"Lütfen dikkatli konuşun"

Tugay, Atalay’ın konuşmasının bir bölümünde “Bugün araçlarımız şantiyelerde yatarken müteahhitin araçları çalışıyor” ifadesini kullanmasının ardından Atalay’a müdahale etti.

Tugay, Atalay’ın iddiasına karşın şöyle konuştu:

“Ben bunu kabul etmiyorum. Bu iddia olabilir ama bunu görmek lazım. Siz de belediyenin bir çalışanısınız. Lütfen dikkatli konuşun.