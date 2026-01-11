Son Mühür- İran'ın 15 ayrı bölgesinde 8'i büyük 25'i orta ölçekli protesto gösterilerinde ölü sayısının arttığına dair işaretler geliyor.

İran'da Hamaney yönetimini göstericilere karşı şiddete başvurmaması için uyaran ABD Başkanı Trump bu kez, Senatör Lindsey Graham'ın İran halkına yönelik tweetini paylaşmsıyla dikkati çekti.

Trump, Lindsey Graham’ın İran’ı uyaran tweet’ini yeniden paylaşarak, ''İran rejim yanlılarına kendi halkına yönelik ‘Vahşilik’ ‘yanıtsız kalmayacak’ mesajı verdi.



Tanrı sizi korusun, yardım yolda...



Senatör Lindsey Graham protesto gösterilerinin İran geneline yayılmasının ardından X üzerinden attığı mesajda,

''İran halkına: Uzun kâbusunuz yakında sona erecek. Zulmünüzü bitirme cesaretiniz ve kararlılığınız Başkan Trump ve özgürlüğü seven herkes tarafından fark edildi.

Başkan Trump "İran'ı Yeniden Büyük Yap" dediğinde, bu İran'daki protestocuların mollaya galip gelmesi gerektiği anlamına gelir. Bu, Başkan Trump'ın İran'ın mollanın ve adamlarının yönetiminde asla büyük olamayacağını anladığının en net işareti.

İran'da fedakârlık yapan herkese: Tanrı sizi korusun. Yardım yolda'' mesajı vermişti.