Norveç Nobel Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Nobel Vakfı tüzüğüne atıf yapılarak, “Bir Nobel Ödülü ilan edildikten sonra iptal edilemez, paylaşılamaz ve başkasına devredilemez. Karar nihaidir ve kalıcıdır” ifadelerine yer verildi. Komite, ödülün verilmesinden sonra sahiplerinin beyanları ya da eylemleri hakkında yorum yapılmadığını da vurguladı.

Machado paylaşmak istediğini açıklamıştı

Maria Corina Machado, verdiği bir röportajda 2025 Nobel Barış Ödülü’nü Donald Trump ile paylaşmak istediğini, Venezuela’ya yönelik askeri müdahale nedeniyle kendisine teşekkür etmeyi planladığını söylemişti. Trump ise bu isteği duyduğunu belirterek, bunun kendisi için “büyük bir onur” olacağını ifade etmişti.

Ödül ekimde açıklanmıştı

Norveç Nobel Komitesi, 10 Ekim’de 2025 Nobel Barış Ödülü’nün Maria Corina Machado’ya verildiğini kamuoyuna duyurmuştu.