Habertürk ekranlarında sunduğu programlar ve sıcak çatışma bölgelerinden yaptığı canlı bağlantılar, kariyerindeki istikrarlı yükselişi gözler önüne seriyor.

Sakarya doğumlu olan deneyimli muhabir, akademik altyapısını uluslararası vizyonla harmanlayerek medya sektörüne adım attı. Çok iyi derecede bildiği yabancı diller sayesinde dünya gündemini kaynağından takip eden Aktürk, yazılı basından başlayıp ulusal kanalların diplomasi masasına uzanan bir kariyer yolculuğuna imza attı.

Sena Alkan Aktürk Kimdir?

5 Ekim 1990 tarihinde Sakarya'da dünyaya gelen Sena Alkan Aktürk, 2026 yılı itibarıyla 35 yaşındadır. Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili Bölümü'nde tamamladıktan sonra akademik gelişimini İngiltere'de sürdürdü. Bu süreçte kazandığı dil yetkinliği, kariyerinin şekillenmesinde büyük rol oynadı. Aktürk, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca dillerini bilmektedir.

Gazetecilik Kariyeri ve Unutulmaz Yayınlar

Meslek hayatına 2013 yılında Daily Sabah gazetesinde muhabir ve seyahat editörü olarak başladı. Yazılı basındaki deneyiminin ardından televizyon haberciliğine geçiş yaparak ATV ve A Haber bünyesinde diplomasi muhabirliği görevini üstlendi. CNN Türk ekranlarında sürdürdüğü dış haberler ve diplomasi muhabirliği kariyerini, şu anda Habertürk çatısı altında devam ettiriyor.

"Para Gündem" ve "Açık ve Net" gibi programlarda muhabir ve sunucu olarak görev alan Aktürk, özellikle İsrail-Filistin çatışmaları sırasında Kudüs ve Zeytindağı gibi sıcak bölgelerden yaptığı canlı yayınlarla takdir topladı. Ayrıca 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenaze törenini aktarırken yaşadığı duygusal anlar, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Eşi Kimdir?

Özel hayatını genellikle kameralardan uzak yaşamayı tercih eden Sena Alkan Aktürk, Avrupa Birliği Danışmanı Hüseyin Aktürk ile evli. Çiftin Alya isminde bir kız çocukları var.