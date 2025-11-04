Son dönemde ismi sıkça gündeme gelen Semra Güzel, özellikle siyaset sahnesindeki gelişmeler ve yargı süreciyle dikkat çekti. Tahliye kararı sonrası kamuoyunda yoğun bir merak oluştu ve eski HDP milletvekili hakkında net bilgiler aranıyor. Tutukluluk süreciyle ilgili ayrıntılar, mahkeme kararının ortaya çıkmasıyla birlikte bir kez daha haber merkezlerinin odak noktası oldu.

Diyarbakır kökenli olan Semra Güzel, siyasette aktif biçimde yer aldı ve Halkların Demokratik Partisi çatısı altında milletvekilliği yaptı. Yargılama süreci ve medyada sıkça yer bulan olaylar nedeniyle hem yerel hem ulusal gündemi belirleyen isimlerden biri oldu. Özellikle tahliye kararı ve bu kararın içeriği, son günlerde detaylarıyla araştırılıyor.

Tahliye Kararı ve Mahkeme Süreci

Semra Güzel'in Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava sonucu tahliyesine karar verildi. Mahkeme, “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasından 6 yıl 3 ay, “Resmi belgede sahtecilik” suçlamasından ise 2 yıl 6 ay olmak üzere toplamda 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak Güzel adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Tutukluluk süreci boyunca kamuoyunun gündeminde yer alan davada, çeşitli siyasi yorumlar yapıldı ancak mahkeme kararı açık şekilde ilan edildi. Tahliyeye ilişkin duyuru, 2 Kasım öğleden sonra kamuoyuyla paylaşıldı ve sürecin detayları adli makamlar tarafından net biçimde aktarıldı.

Tutuklanma Sürecine Dair Ayrıntılar

Semra Güzel hakkında 2022 yılında iki ayrı fezleke düzenlendi ve TBMM genel kurulu dokunulmazlığını kaldırdı. Bu sürecin hemen ardından hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Edirne’ye giderken üzerinde sahte kimlik bulunması nedeniyle gözaltına alındı ve tutuklandı.

Güzel hakkındaki suçlamalar “Silahlı terör örgütüne üye olma” ve “Resmi belgede sahtecilik” olarak mahkeme kayıtlarına geçti. Ayrıca, sosyal medyada ve haber organlarında yer alan PKK üyesi Volkan Bora ile çekilmiş fotoğraflar da dava dosyasında önemli bir yer tuttu. Yargılamalar sırasında fotoğrafların manipüle edilerek servis edildiği iddiası gündeme geldi. Sürece dair kamuoyunun ilgisi hiç azalmadı.

Semra Güzel kimdir?

Semra Güzel, 1984 yılında Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde doğdu. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Türkiye’de çeşitli hastanelerde görev aldıktan sonra, Diyarbakır Tabip Odası’nda yönetim kurulu üyeliği ve eş başkanlık yaptı. 2018 yılında HDP’den Diyarbakır milletvekili seçildi ve siyasi çalışmalarını burada sürdürdü. Yargılandığı davalar, dokunulmazlığının kaldırılması ve tutukluluk süreciyle birlikte kamuoyunun takibinde kaldı. Görev süresi boyunca hem sağlık alanında hem siyasette aktif bir isim oldu.