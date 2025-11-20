Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, televizyon projeleriyle tanınan bir isim olarak uzun yıllardır ekranlarda yer alıyor. 9 Şubat 1979 İstanbul doğumlu olan Görgüzel, lise yıllarında medya sektörüne adım attı ve çeşitli dizilerde rol aldı. Kariyerinde sunuculuk, şarkıcılık ve oyunculuk yapan Görgüzel, son dönemde Survivor yarışmasına katılımıyla gündeme geldi. Özel hayatı da sıkça merak edilen Görgüzel, iki evlilik yaptı. İlk evliliğini genç yaşta gerçekleştiren sanatçı, bu birliktelikten bir kız çocuğu sahibi oldu. İkinci evliliği ise yönetmen Hamdi Alkan ile oldu ve bu evlilik boşanmayla sonuçlandı. Görgüzel, sosyal medya üzerinden günlük hayatını ve profesyonel çalışmalarını paylaşmaya devam ediyor.

Selen Görgüzel'in evlilik durumu

Selen Görgüzel şu an evli değil. İlk evliliğini 18 yaşındayken iş insanı Yılmaz Bektaş ile yaptı ve bu evlilik 2003 yılında sona erdi. İkinci evliliğini ise 2014 yılında yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan ile gerçekleştirdi. Hamdi Alkan ile olan birliktelik sekiz yıl sürdü ve 2022 yılında tek celsede boşanmayla bitti. Boşanma sonrası Görgüzel, özel hayatını medyadan uzak tutmayı tercih etti. Hamdi Alkan ile evliliklerinde çocukları olmadı. Görgüzel, boşanma sürecinde medeni bir ayrılık yaşadıklarını belirten açıklamalar yaptı. Şu anki hayatında yeni bir evlilik bulunmuyor ve sanatçı kariyerine odaklanmış durumda.

Eski eşi Yılmaz Bektaş'ın kimliği

Yılmaz Bektaş, Siirt doğumlu bir iş insanı olarak tanınıyor. 19 Temmuz 1977 tarihinde dünyaya gelen Bektaş, INTEL & LİV Şirketler Grubu'nun kurucusu ve yönetim kurulu başkanı konumunda. Eğitim hayatını TED Koleji'nde tamamlayan Bektaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Amerikan Üniversitesi'nde Siyasal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler okudu. Yüksek lisansını Londra Amerikan Üniversitesi'nde yaptı. İş dünyasında inşaat, gayrimenkul ve uluslararası ortaklıklarla dikkat çeken Bektaş, Selen Görgüzel ile 1997 yılında evlendi. Bu evlilikten İlknaz adında bir kızları oldu. Çift, 2003 yılında boşandı. Bektaş, boşanma sonrası başka evlilikler yaptı ve birden fazla çocuğu bulunuyor. Özel hayatını genellikle gözlerden uzak tutan Bektaş, girişimcilik başarılarıyla biliniyor.

Selen Görgüzel'in çocukları

Selen Görgüzel'in bir kızı var. İlk evliliği Yılmaz Bektaş'tan olan kızı İlknaz Bektaş, 1999 doğumlu. İlknaz, annesinin aksine magazin dünyasından uzak bir hayat sürdürüyor. İç mimarlık eğitimi alan İlknaz, sanat danışmanlığı yapıyor. Anne-kız arasında yakın bir ilişki olduğu biliniyor ve zaman zaman sosyal medyada birlikte paylaşımlar yapıyorlar. Görgüzel, ikinci evliliği Hamdi Alkan ile çocuk sahibi olmadı. Kızı İlknaz'ı gözlerden uzak yetiştirmeye özen gösteren Görgüzel, annelik deneyimlerini çeşitli röportajlarda dile getirdi. İlknaz, güzelliği ve yetenekleriyle annesine benzetiliyor ancak kamuoyu önünde fazla görünmüyor. Selen Görgüzel'in toplamda bir çocuğu bulunuyor ve bu çocuk ilk evliliğinden dünyaya geldi.