Son Mühür / Yağmur Daştan - Venezuela’nın başkenti Karakas başta olmak üzere dört şehirde peş peşe meydana gelen patlamalar ülkeyi alarma geçirdi. En az 7 patlamanın yaşandığı başkentte halk sokaklara dökülürken, hükümet olağanüstü hal (OHAL) ilan etti. ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını duyurdu. Patlamalar sonrası Venezuela hava sahasında ABD’ye ait ticari uçuşlar durduruldu. Yeni Yol Grubu Muğla Milletvekili ve TBMM Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, ABD’nin bu hamlesini sert sözlerle eleştirdi.

“Her zamanki sömürgeciliğini ortaya koyuyor”

“ABD’nin zaten emperyalist ve sömürgeci bir ülke olduğunu tüm dünya biliyor” sözleriyle açıklamalarına başlayan Özdağ, “1990’lara kadar Batı dünyası, Sovyetler Birliği’nin Doğu Avrupa’daki etkisine karşı 1949 yılında NATO’yu kurarken, buna karşılık Sovyetler Birliği öncülüğünde 1955’te Varşova Paktı oluşturuldu. NATO, demokratik ve kapitalist ülkelerin ortak savunma örgütü olarak konumlanırken, Varşova Paktı sosyalist ülkeleri Moskova merkezli bir askeri yapı altında topladı. 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin resmen dağılmasıyla Soğuk Savaş sona erdi, NATO ise varlığını sürdürerek uluslararası siyasette belirleyici bir güç olmaya devam etti. Şimdi ise Çin’in devreye girmesiyle tek kutuplu dünya tekrar iki kutuplu hale getirilmek isteniyor ama Amerika buna izin vermek istemiyor. Bazı sıkıntılı noktaları da var tabii, bunu gidermek için de her zamanki gibi sömürgeciliğini ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

“Kim Trump ile çalışıyorsa emperyalist emellere alet oluyor”

Amerika’nın benzer bir durumu daha önce Irak, Libya, Suriye ve Somaliye’de uyguladığını hatırlatan Özdağ, “Hep ülkeleri bölüyor ya da ona uygun insanları başa getirmeye çalışıyor. Şu anda Orta Doğu’da da benzer bir şeyi yürütüyor. İsrail eliyle Arap ülkelerini sömürüyor. Buralarda halklar var ama organize değiller. Arap ülkelerinde bu halklar yönetimde değil, bir kısmı monarşi ile bir kısmı teokrasi ile yönetiliyor. Amerika benzer bir şeyi Afrika’da da yapıyor. Daha önce Tunus’ta yaptı; Libya’da yaptı, ülkeyi ikiye böldü. Mısır’ı tümden etkisiz eleman haline getirdiler. Şimdi ABD Güney Amerika’da uyuşturucu ve kaçak göçmenleri bahane ederek Venezuela’da iktidar değişimi yapmak istiyor. Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimi fırsat biliyor, Çin’i de Hindistan ile kontrol altına almak istiyor. Kim ki bu Trump ile çalışıyorsa bilsinler ki ABD’nin emperyalist emellerine alet oluyorlar demektir. Kim ki ABD’nin karşısındaysa onlar yerli ve milli demektir” dedi.

“Dünyada bazı şeyler vardır, çok güçlü görünür ama…”

Bugün Venezuela’da olanların tüm dünyanın gözü önünde yaşandığının altını çizen Özdağ, “Rusya ve Ukrayna arasında yaşananlar karşısında yeri göğü inleten Amerika şimdi aynı şeyi Venezuela için yapıyor. Bunu aslında konuşarak ya da diplomasi ile yapabilirler. Fakat ne diploması var ne de karşılıklı diyalog. Amerika her zaman olduğu gibi ‘Ben yaptım, oldu’ diyerek hareket ediyor. Yunus Emre’nin çok sevdiğim bir sözü vardır: Bir sinek bir kartalı yener, bir yalan bir doğruyu bozar! Dünyada bazı şeyler vardır ki çok güçlü görülür ve asla yenilmeyeceği düşünülür ama bu durum her zaman değişebilir. Kimse Kızıl Ordu’nun yıkılacağını da düşünmüyordu ama bir günde yıkıldı. ABD için de böyle bir şey olabilir. Bütün dünyadaki mazlum devletleri, ABD’nin bu sömürgeciliği karşısında dik durmaya davet ediyorum” diye konuştu.