Son Mühür- Mersin’de bir aşevinde dağıtılan kavurmanın içinden çıkan dijital çipin ardından gündeme gelen olayla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Yapılan incelemeler, kesilen atın geçmişine ilişkin önemli detayları gün yüzüne çıkardı.

Kavurmadan çıkan çip kimliği ortaya çıkardı

Mersin’de bir aşevinde vatandaşlara dağıtılan kavurmanın içinden dijital çip bulunmasının ardından başlatılan incelemelerde etin kaynağı belirlendi. Yetkililer tarafından yapılan teknik kontrollerde, kesilen atın kimliğine çip üzerinden ulaşıldı.

Yapılan araştırmada söz konusu hayvanın, “Smart Latch” isimli 4 yaşındaki İngiliz yarış atı olduğu tespit edildi. Yarış geçmişi incelenen atın kariyeri boyunca çeşitli koşularda derece elde ettiği bildirildi.

Yarış kariyerinde üç birincilik

Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarına göre Smart Latch, yarış yaşamı boyunca üç birincilik elde etti. Atın toplamda 1 milyon 125 bin TL ikramiye kazandığı kaydedildi.

Elde edilen bilgilere göre Smart Latch son olarak 14 Ekim 2025 tarihinde bir yarışa katıldı. Bu yarış sırasında hayvanın bacağında kemik kırığı meydana geldiği ve yarış kariyerinin bu sakatlık sonrası sona erdiği öğrenildi.

Sahibi: Binicilik kulüplerine verilmesi için teslim ettim

Olayın gündeme gelmesinin ardından atın sahibi de açıklama yaptı. Sahibi, Smart Latch’i herhangi bir ücret talep etmeden binicilik kulüplerine verilmesi amacıyla teslim ettiğini belirtti.

Etlerin aşevine nasıl ulaştığı araştırılıyor

Yetkililer, atın hangi süreçte kesildiği ve etlerin aşevine nasıl ulaştığına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Olayla bağlantılı kişi ve işletmeler hakkında inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan söz konusu işletmenin, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” listesinde de yer aldığı belirtildi. Yetkililer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.