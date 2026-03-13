Son Mühür- Dubai’den gelen görüntülerde şehrin önemli finans merkezlerinden biri olan Dubai Uluslararası Finans Merkezi çevresinde güçlü bir patlama sesinin duyulduğu ve ardından dumanların yükseldiği görüldü. Yerel kaynaklar, patlamanın ardından güvenlik ekiplerinin hızla bölgeye sevk edildiğini aktardı.

Bazı yetkililer olayın İran kaynaklı olası bir insansız hava aracı saldırısıyla bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde de durulduğunu belirtti. Olayın kesin nedeninin yapılacak teknik incelemeler sonrasında netlik kazanacağını ifade edildi.

Finans kuruluşları güvenlik önlemlerini artırmıştı

Son günlerde Körfez bölgesinde yaşanan gerilim nedeniyle Dubai’de faaliyet gösteren uluslararası finans kuruluşlarının güvenlik önlemlerini artırdığı biliniyor.

Büyük finans şirketlerinin çalışan güvenliğini sağlamak amacıyla bazı tedbirler aldığı öğrenildi. Goldman Sachs, Citigroup ve Standard Chartered gibi küresel bankaların çalışanlarının bir bölümüne geçici süreyle evden çalışma talimatı verdiği bildirildi.

Dubai Uluslararası Finans Merkezi neden önemli?

Dubai Uluslararası Finans Merkezi (DIFC), 2004 yılında kurulan ve kısa sürede Orta Doğu’nun en güçlü finans merkezlerinden biri haline gelen özel bir ekonomik bölge olarak öne çıkıyor.

Dubai’nin merkezinde, Burj Khalifa ve Downtown Dubai’ye yakın konumda bulunan merkez; Orta Doğu, Afrika ve Güney Asya’yı kapsayan geniş bir coğrafyaya finansal hizmet sunan küresel bir platform niteliği taşıyor.

Merkezin en dikkat çekici özelliklerinden biri ise sahip olduğu bağımsız hukuk sistemi. Birleşik Arap Emirlikleri’nin genel hukuk yapısından farklı olarak İngiliz hukukuna benzer bir yasal çerçeve uygulanıyor.

DIFC’de finans kuruluşları Dubai Finansal Hizmetler Otoritesi tarafından denetlenirken ticari ve mali anlaşmazlıklar DIFC mahkemeleri tarafından değerlendiriliyor.

Küresel finans devleri burada

Dubai Finans Merkezi, dünyanın önde gelen bankaları ve finans kuruluşlarına ev sahipliği yapıyor. Goldman Sachs, Citigroup, HSBC, Standard Chartered, JP Morgan ve Morgan Stanley gibi uluslararası finans devleri Orta Doğu’daki operasyonlarının önemli bölümünü bu merkezden yönetiyor.

Bölgede dört binden fazla şirket faaliyet gösterirken on binlerce kişi istihdam ediliyor. Yatırım bankacılığı, varlık yönetimi, sigortacılık, finans teknolojileri ve İslami finans alanlarında yoğun bir finansal ekosistem bulunuyor.

DIFC, Körfez bölgesindeki sermayenin küresel piyasalara açılmasında da önemli bir rol üstleniyor ve Avrupa ile Asya arasında stratejik bir finans köprüsü olarak görülüyor.

Binaya şarapnel parçaları düştü

Dubai hükümeti, kent merkezindeki bir binanın cephesine hava savunma sistemlerinin müdahalesi sırasında oluşan şarapnel parçalarının düştüğünü açıkladı.

Dubai Hükümeti Medya Ofisi tarafından X üzerinden yapılan açıklamada, yetkili birimlerin olayla ilgilendiği belirtildi.

Açıklamada kent merkezindeki bir binanın cephesine düşen parçaların hava savunma sistemlerinin müdahalesi sırasında oluştuğu ve olayın “basit bir kaza” olarak değerlendirildiği ifade edildi.