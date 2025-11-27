Son Mühür/Merve Turan- Selçuk Karakülçe Son Mühür Televizyonu'nda Sıcak Bakış programında tarım ve hayvancılık konusunda Tunç Erciyas'ın sorularını yanıtladı.

İthalatta şampiyonluğa doğru...

En çok et ithal eden iki ülkeden biriyiz. Köy nüfusu azaldı. Tarım ve tarıma dayalı sanayi daha geliştirilmeli, teşvik edilmeli...

Tarım hayattır...

Karakülçe tarımın hayat olduğunu belirtti.

"Su hayattır denir ben bir adım daha ileri götürüyorum 'Tarım hayattır' diyorum. Tarımsız bir ülkeyi bir dünyayı düşünmek mümkün değildir. Tarımda bir zafiyet yaşanınca dışa bağımlı hale gelirsin. Kendimiz üretip, kendi kendine yeten hale gelmemiz lazım. Toprak, su, arazi, insan gücü her şey var bu memlekette... Eskisi gibi tarımda öncü olmamız lazım. Dört tarafımız denizlerle çevrili doğru dürüst balık yiyebilen yok. Tarım ülkesindeyiz domates biber yiyemiyoruz. Turizm ülkesindeyiz. Cennet sahillerimiz var ama vatandaş tatile gidemiyor. Anlamak mümkün değil. Tarımda acı bir durumdayız. Giderek dışa bağımlı tarım yapar hale geldik."

Zeytin ve zeytinyağı kutsaldır...

Maden yasası yüzünden zeytin ağaçları sökülüp başka yere taşınabilecek. Ancak o ağacın verimli olması için 5 yıl gerek!

"Bölgede Maden varsa üstünde zeytin ağacı varsa uygun yere ağaç nakledilir. Bu yasayı yazanların toprakla ilgili bir bilgisi yok. Köklere nedir? Doğayla uyum sağlar mı? Su azalıyor. Gittiği yere uyum sağlayabilecek mi? Zeytinyağı ciddi bir değer... Ne istiyorsunuz? Elinizdeki değerin kıymetini bilmeyip, altındakinden medet umuyorsunuz. İhracatta da çok önemli bir değer... Madencilikte madenin çıkarılması için kullanılacak asitlerin zararları... Binlerce yıllık ağaçları katletmek anlaşılamıyor. Sadece zeytinyağı değil. Zeytin hepimizin baştacı olması gerekir."

Tahşişe dikkat!

"Taklit tahşiş konusunda da yapılması gereken çok şey var. Sadece liste vermek yeterli değil. Büyük cezalar verilmeli... Bu insanlar yüzünden gıda zehirlenmeleri artıyor. "

Hayvancılık...

ABD tarım bakanlığı Türk tarım bakanlığını uyardı. Buzağı kayıpları artıyor. 500 bin ithal ettiğimiz hayvana denk geliyor. Karakülçe bu konuda, "Yavruyu koruyamaz sana eti anneyi koruyamazsan sütü bulamazsın. Üretici kazanamıyor. Derdini bilen yok. Üstüne bir de şap geldi. Tarım Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı birlikte çalışıyor... Trakya'da şu an şap var. Herhangi bir çiftlikte çıkarsa, çiftlik komple yok ediliyor. Avrupa'da artık şap yok. Türkiye'den gelmesin diye oluşturulan fondan korunmamız için her yıl ödeme geliyor. Al parayı kes hayvanları kurtul. Şap kesinlikle insana bulaşmıyor. Suriye'den kaçak hayvana engel olmak lazım." dedi.

Sütte etkilenecek...

Karakülçe, Şapın sütçülüğü de etkileyeceğini ifade etti.

"İzmir süt üreticiliğinde şampiyonluğunu Konya'ya bıraktı. Ama Ödemiş, Kiraz. Bayındır havzası büyük miktarda süt üretimine devam ediyor. Gerekli tedbir alınamadığı için Şap sütüde etkileyecek. Şapa yakalanan inekler kesime gidiyor."

Hayvancılık Bakanlığı ayrı olmalı...

"Bir Tarım bakanımızın dediği gibi 'Albümin (protein) yönünden yeterli beslenen yetersiz beslenenleri yönetecek' ama protein alamıyoruz. Et fiyatları yükseliyor. Ülkenin kaynakları doğru yönetilmiyor. Kısa vadede et fiyatlarının düşmesi de hayal... Hayvancılık Bakanlığı ayrı olmalı..."

Deli dana mış gibi...

"Deli dana ülkemizde olan bir durum yok. Kesin bir beri yok. Mış gibi gösteriliyor. Korkulacak bir durum yok. İngiltere'de hayvansal atıkları hayvan yeminde kullanılmasından ortaya çıkıyor. Et fiyatları düşsün diye çıkarılmış bir spekülasyon olabilir. Bizim derdimiz deli dana değil!"

Başarabiliriz!

"Hayvancılıkta duvara tosladık. 500-600 bin buzağımızı kaybediyoruz. İthal eden ülkeler arasında şampiyonluğa gidiyoruz. Bu sorgulanmalı acı gerçeklerle yüzleşmeliyiz. Hayvancılık yapma konusunda ciddi kararlar, acil tedbirler almalıyız. Biz bunu başarabiliriz. Önemli olan bu kararlılığı göstermemiz..."