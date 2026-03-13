Son Mühür/Osman Günden- Torbalı’nın ekolojik dengesini ve tarımsal geleceğini yakından ilgilendiren kritik bir gelişme, Resmi Gazete’de yayımlanan son kararla yeni bir boyut kazandı. İlçedeki 94 hektarlık geniş bir arazinin Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. lehine "Özel Endüstri Bölgesi" ilan edilmesi, yerel yönetim ile merkezi karar arasındaki gerilimi tırmandırdı. Kararın ardından sert bir açıklama yapan Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, bu statü değişikliği ile belediyenin yetki alanının kısıtlandığını ve ilçenin hayati su kaynakları ile verimli topraklarının büyük bir tehdit altına girdiğini vurguladı.

Su kaynakları alarm veriyor: 20 bin kişinin hakkı tek fabrikaya

Gazi Mustafa Kemal Mahallesi sınırları içinde, Gurgur Dağı ve Fetrek Çayı aksında planlanan dev kağıt fabrikasının su tüketim verileri ürkütücü boyutlara ulaştı. Başkan Övünç Demir, tesisin günlük su gereksiniminin yaklaşık 3 bin ton olacağını belirterek, çarpıcı bir kıyaslama yaptı. Torbalı’da bir bireyin günlük ortalama 150 litre su tükettiğini hatırlatan Demir, fabrikanın tek başına harcayacağı miktarın 20 bin ilçe sakininin günlük ihtiyacına eş değer olduğunu ifade etti. Bu durumun, halihazırda tarımsal sulama için su bulmakta zorlanan Torbalı Ovası’ndaki yer altı sularını tamamen kurutma riski taşıdığı belirtiliyor.

Bilim insanlarından "Veto": Bilirkişi raporu tehlikeyi onayladı

Projenin sadece duygusal değil, bilimsel verilere dayalı bir itirazla karşılandığını hatırlatan Başkan Demir, mahkeme tarafından atanan bilirkişi heyetinin bulgularına dikkat çekti. Aralarında dört uzman profesörün de bulunduğu bilim insanlarının hazırladığı raporun, firmanın sunduğu ÇED raporunu kesin bir dille reddettiğini vurgulayan Demir, fabrikanın kurulmasının ilçeye geri dönülemez zararlar vereceğinin yargı nezdinde tescillendiğini söyledi. Özellikle Gurgur Dağı eteklerinde bulunan ve kentin önümüzdeki 50 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılama potansiyeline sahip üç dev su kuyusunun, bu sanayi faaliyeti nedeniyle kirlenme ve tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Kimyasal atık tehdidi ve yer altı sularının kirlenme riski

Fabrika işletmeye geçtiğinde oluşacak atık suyun Fetrek Çayı aracılığıyla yer altı su katmanlarına sızacağı öngörülüyor. Başkan Övünç Demir’in paylaştığı verilere göre tesis, yıllık bazda 5 bin 200 ton kimyasal ve 3 bin 120 ton biyolojik atık üretecek. Bu devasa atık miktarının hem içme suyu şebekelerini hem de tarımsal üretimin can damarı olan yer altı kaynaklarını zehirleme potansiyeli, bölge halkında büyük endişe yaratıyor. Doğal su döngüsüne karışacak olan bu kirleticilerin, Ege Bölgesi’nin gıda güvenliğini de sarsabileceği ifade ediliyor.

Türkiye’nin kışlık sebze deposu tehlikede

Torbalı’nın sadece İzmir için değil, Türkiye’nin gıda arz güvenliği için de kritik bir öneme sahip olduğunu belirten Başkan Demir, ovanın verimliliğine vurgu yaptı. Ege Bölgesi’nin kışlık sebze ihtiyacının yüzde 70’inin bu topraklardan karşılandığını hatırlatan Demir, suyun azalması veya kirlenmesinin doğrudan mutfaklardaki yangını büyüteceğini söyledi. Bu mücadelenin siyaset üstü bir anlayışla yürütüldüğünü, AK Parti’den CHP’ye, sivil toplum kuruluşlarından ticaret odasına kadar tüm paydaşların tek vücut olduğunu dile getiren Demir, 7 Nisan 2025’te açtıkları davanın sürdüğünü ve hukuki sürecin peşini bırakmayacaklarını ekledi.

"Yatırıma değil, doğanın talanına karşıyız"

İlçedeki istihdam artışına ve sanayi yatırımlarına her zaman destek verdiklerini ancak bunun doğanın ve suyun feda edilmesiyle mümkün olamayacağını savunan Başkan Övünç Demir, kararlı bir duruş sergiledi. "Özel Endüstri Bölgesi" ilanıyla yerel denetim mekanizmalarının devre dışı bırakılmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Demir, Torbalı’nın geleceğini, toprağını ve suyunu korumak adına hukuk çerçevesindeki tüm imkanları sonuna kadar kullanacaklarını ilan etti. Torbalı’nın yarınlarının, kısa vadeli sanayi çıkarlarına kurban edilmemesi gerektiğini vurgulayarak açıklamasını noktaladı.

