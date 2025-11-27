Son Mühür- İzmir Ülkü Ocakları İl Başkanlığı, köy okullarına yönelik eğitime destek projelerini kararlılıkla sürdürüyor. Aşağı Yenmiş Köyü’nde başlatılan çalışmaların ardından ikinci aşama olarak Yeni Kurudere İlkokulu’nun tadilat ve yenileme çalışmaları tamamlandı. Yapılan düzenlemelerle okul, daha güvenli ve modern bir eğitim ortamına kavuştu.

Proje şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’a armağan edildi

24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle gerçekleştirilen proje, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın anısına ithaf edildi. Eğitim alanındaki bu katkı, öğretmenlere duyulan saygının ve eğitime verilen önemin somut bir göstergesi olarak öne çıktı.

Başkan Kılıç: “Eğitime katkı Ülkülerin gereğidir”

İzmir Ülkü Ocakları İl Başkanı Burak Kılıç, proje hakkında yaptığı açıklamada, “Eğitime destek sunmak yalnızca bir görev değil, inandığımız ülkülerin gereğidir. Yeni Kurudere İlkokulu’ndaki bu yenileme, çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim almasını sağlamayı amaçlayan ikinci adımımızdır. İlerleyen dönemde ihtiyaç duyan her köy okuluna ulaşarak eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu projeyi, öğretmenlik mesleğinin bir simgesi olan şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’a armağan ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Köy okullarına yatırım sürüyor

İzmir Ülkü Ocakları, sorumluluk bilinciyle hareket ederek köy okullarına destek sağlamayı ve çocukların eğitimine yatırım yapmayı sürdürüyor. Bu adımlar, yerel eğitim kalitesini artırma hedefinin yanı sıra, gençlerin geleceğine yapılan uzun vadeli bir yatırım niteliği taşıyor.