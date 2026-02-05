Son Mühür- Selçuk Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait 4 adet taşınmazı açık teklif usulüyle satışa çıkarıyor. İlan gov'un resmi sitesinde yayımlanan ilana göre satışa konu taşınmazların toplam muhammen bedeli 35 milyon 744 bin TL olarak belirlendi.

İhale tarihi ve yeri açıklandı

Belediye mülkiyetindeki 1 tarla, 1 zeytinlik ve 2 arsadan oluşan taşınmazlar için ihale, 17 Şubat 2026 Salı günü yapılacak. İhalenin saat 14.00’te başlayacağı, 15.00’te tamamlanacağı bildirildi. Açık teklif usulüyle gerçekleştirilecek ihale, Selçuk Belediye Başkanlığı’nın Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi No:111 adresindeki hizmet binasında, Belediye Encümen Toplantı Salonu’nda encümen huzurunda yapılacak.

Taşınmazlar iki mahallede yer alıyor

Satışa çıkarılan taşınmazların Havutçulu ve Acarlar mahallelerinde bulunduğu belirtildi. En yüksek muhammen bedelli taşınmazın, Havutçulu Mahallesi’nde yer alan 361 ada 6 parsel numaralı tarla olduğu ve bu taşınmaz için 11 milyon 500 bin TL muhammen bedel belirlendiği kaydedildi.

Katılım şartları belirlendi

İhaleye katılacak isteklilerin yasal yerleşim sahibi olmaları, ilgili kurumlardan borcu olmadığına dair belge almaları ve Türkiye’de tebligat adresi göstermeleri gerekiyor. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmesi ve geçici teminatı yatırması şart koşuluyor.

Özel hukuk tüzel kişilerinden, ihale yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile ihaleye katılacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösteren noter onaylı imza sirküleri veya vekaletname isteniyor. Kamu tüzel kişilerinin ise temsil yetkisini gösterir belgeyi sunmaları gerekiyor.

Vekaletle katılım mümkün

İhaleye vekil aracılığıyla katılım sağlanması durumunda, noter onaylı vekaletnamenin ibraz edilmesi zorunlu. Ayrıca şartname bedeline ilişkin makbuzun da ihale dosyasında yer alması gerektiği bildirildi.