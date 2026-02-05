Son Mühür / Atakan Başpehlivan - Emine Kulak Buca Belediyesi İmar ve Ruhsat Müdürlüğü’ne yönelik sabah saatlerinde gerçekleştirilen rüşvet operasyonunun yankıları kent genelinde sürüyor. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilere ilişkin yeni ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı.

Sağlık kontrolünün ardından ifadeler alınacak

Edinilen bilgilere göre, toplam 25 şüpheli sağlık kontrollerinden geçiriliyor. Kontrollerin tamamlanmasının ardından şüphelilerin, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası’na götürülerek ifadelerinin alınacağı, sonrasında ise savcılık sürecinin başlatılacağı öğrenildi.

Kimlikler henüz açıklanmadı

Gözaltına alınanlar arasında 11 belediye çalışanının bulunduğu, diğer şüphelilerin ise belediye ile çeşitli projelerde iş yapan müteahhitlerden oluştuğu belirtildi.

Operasyonun, imar ve ruhsat işlemleri üzerinden yürütüldüğü iddia edilen rüşvet ağına yönelik olduğu ifade edilirken, gözaltına alınan kişilerin kimlik bilgilerinin emniyet birimleri tarafından henüz kamuoyuyla paylaşılmadığı kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, gözaltındaki şüphelilerin sağlık kontrollerinin parça parça gerçekleştirildiği ve kontrollerin ardından emniyet birimlerine sevk edildikleri belirtildi.