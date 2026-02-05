Son Mühür/ Seçil Ünlü- Bergama Belediyesi, doğa dostu projelerine bir yenisini daha ekleyerek Şehit Üst. Cemil Canan Çiçek İmam Hatip Ortaokulu ile el ele verdi ve “Kağıt Atıklar Kitap Olsun” girişimini başlattı. Yarının büyükleri olan çocuklara geri dönüşüm kültürünü aşılamayı ve ekolojik dengeyi koruma bilincini kazandırmayı amaçlayan bu vizyoner proje, ilçede büyük yankı uyandırdı. Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, gelecek nesillerin çevreyle barışık bireyler olarak yetişmesi için eğitim odaklı projelere her zaman öncelik vereceklerini belirterek, bu tür farkındalık çalışmalarının artarak devam edeceği müjdesini verdi.

Teoriden pratiğe atık yönetimi ve saha deneyimi

Projenin eğitim ayağı, öğrencilerin kağıt atıkların doğadaki yolculuğunu ve ekonomiye katkısını anlamaları için kapsamlı bir seminer programıyla başladı. Uzmanlar eşliğinde gerçekleştirilen derslerde, doğal kaynakların korunmasında atık ayrıştırmanın stratejik rolü vurgulanırken, her öğrencinin kendi evinde ve okulunda uygulayabileceği pratik yöntemler aktarıldı. Bilgilerini sahada pekiştirme imkanı bulan öğrenciler, Bergama Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ni ziyaret ederek geri dönüşüm süreçlerini bizzat yerinde gözlemledi. Atıkların nasıl ham maddeye dönüştüğünü deneyimleyen çocuklar, çevre kirliliğiyle mücadelenin profesyonel boyutuna tanıklık etti.

Atıklardan sevgi mamasına: Döngüsel ekonomi örneği

Bergama Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmanın en dikkat çekici kısımlarından biri de mama üretim süreci oldu. İlçedeki restoranlardan, semt pazarlarından ve kasaplardan toplanan gıda atıklarının özel makinelerde işlenerek sokak hayvanları için besleyici mamalara dönüştürülme evresi öğrencilere detaylarıyla anlatıldı. İsrafın önlenmesinin sadece çevresel değil, aynı zamanda sosyal bir sorumluluk olduğunu fark eden öğrenciler, yiyecek artıklarının çöpe gitmek yerine can dostları için birer umuda dönüşmesine şahitlik ederek toplumsal duyarlılık kazandılar.

Barınak ziyaretiyle taçlanan bütüncül yaklaşım

Projenin duygusal ve en etkileşimli durağı ise üretilen mamaların ihtiyaç sahibi hayvanlara ulaştırıldığı Bergama Belediyesi Hayvan Barınağı oldu. Kendi gözlemleriyle geri dönüşüm sürecine dahil olan çocuklar, barınaktaki sahipsiz hayvanları elleriyle besleyerek sorumluluk duygularını pekiştirdiler. Gıda israfıyla mücadelenin sokak hayvanlarının yaşam kalitesini nasıl artırdığını bizzat gören öğrenciler, ekosistemin bir parçası olmanın mutluluğunu yaşadı. Bu bütüncül yaklaşım, atık yönetiminin sadece bir temizlik faaliyeti değil, aynı zamanda yaşayan her canlıya dokunan bir merhamet köprüsü olduğunu kanıtladı.

Prof. Dr. Tanju Çelik: “Sürdürülebilir bir belecek inşa ediyoruz”

Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, projenin toplumsal etkilerine dair yaptığı açıklamada, temiz bir şehir ve verimli bir ekonomi için çocukların bilinçlenmesinin şart olduğunu ifade etti. Çelik, çevreyi koruma alışkanlığının küçük yaşlarda edinilmesinin kalıcı bir toplumsal dönüşüm yaratacağını belirterek; israfın önlenmesi, maddi imkanların tasarruflu kullanılması ve doğal mirasın korunması hedefleri doğrultusunda çocukların en büyük paydaşları olduğunu vurguladı. Bergama Belediyesi’nin bu tür çevre hassasiyeti yüksek projelerle çevreye duyarlı nesiller yetiştirme konusundaki kararlılığı, ilçenin uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerine güç katmaya devam edecek.