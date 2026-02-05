Son Mühür/ Seçil Ünlü- Sosyal belediyecilik vizyonunu merkeze alan Bayraklı Belediyesi, toplum sağlığını korumak ve vatandaşların sağlık imkânlarına erişimini kolaylaştırmak adına yürüttüğü projelerle fark yaratıyor. İlçe sınırları içerisinde yaşayan binlerce kişiye kapılarını açan belediye, bünyesindeki sağlık evleri ve modern diş tedavi üniteleri aracılığıyla son bir yıllık süreçte tam 19 bin vatandaşa şifa dağıttı. Ekonomik şartların zorlaştığı bu dönemde, ücretsiz ve nitelikli sağlık hizmetini halkın ayağına götüren belediye yönetimi, özellikle dezavantajlı grupların en büyük destekçisi haline geldi.

Mahallelerde sağlık erişimi kolaylaşıyor

Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün koordinesinde yürütülen operasyonel çalışmalar kapsamında, Adalet ve 75. Yıl mahallelerindeki sağlık evleri stratejik birer merkez olarak işlev görüyor. Hafta içi her gün randevu esasıyla hizmet veren bu merkezler, toplamda 7 üniteden oluşan diş tedavi kapasitesiyle adeta bir hastane titizliğinde çalışıyor. Vatandaşların temel tıbbi ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurgulanan bu sistemde, profesyonel sağlık personeli refakatinde gerçekleştirilen işlemler sayesinde kamu hastanelerindeki yoğunluğun da önüne geçilmesi hedefleniyor.

Evde bakım ve mobil sağlık çözümleri

Belediyenin sunduğu sağlık hizmetleri sadece merkezlerle sınırlı kalmayıp, ulaşım zorluğu çeken veya hareket kısıtlılığı bulunan bireyler için bizzat kapılarına kadar götürülüyor. Sağlık evlerinde yürütülen rutin kontroller, pansuman, enjeksiyon ve kolesterol ölçümü gibi hizmetlerin yanı sıra; evde doktor ziyareti, fizyoterapist desteği, yeni doğan muayenesi ve hasta nakil işlemleri de büyük bir hassasiyetle yönetiliyor. Son bir yılın verilerine göre 3 bin 979 kişi poliklinik hizmetlerinden faydalanırken, bin 245 kişiye evde sağlık hizmeti ulaştırıldı; 716 vatandaşın ise sağlık kuruluşlarına nakli güvenle sağlandı.

Ağız ve diş sağlığında rekor katılım

Bayraklı Belediyesi’nin sağlık vizyonunda en geniş yeri kaplayan başlıklardan biri olan ağız ve diş sağlığı hizmetleri, son bir yılda ulaştığı 13 bin 184 kişilik kapasiteyle dikkat çekiyor. Diş tedavi merkezlerinde gerçekleştirilen muayene, dolgu, diş çekimi ve diş taşı temizliği gibi operasyonlar tamamen ücretsiz olarak halkın hizmetine sunuluyor. Vatandaşların üzerindeki tedavi maliyetlerini minimize eden bu uygulama, koruyucu sağlık hizmetlerinin toplum geneline yayılması noktasında kritik bir rol üstleniyor.

Başkan Önal: “Eşit ve ücretsiz sağlık temel hak”

Sağlık hizmetlerinin ulaştığı başarı tablosunu değerlendiren Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, yerel yönetimlerin sosyal devlet anlayışındaki tamamlayıcı rolüne dikkat çekti. Sağlık hizmetlerine ulaşımın her birey için vazgeçilmez bir hak olduğunu savunan Başkan Önal, Bayraklı’da yaşayan her yurttaşın bu imkânlardan eşit bir şekilde yararlanmasını temel öncelikleri olarak belirlediklerini ifade etti. Özellikle ağız ve diş sağlığı alanındaki kapasite artırımına vurgu yapan Önal, gelecek dönemde hizmet çeşitliliğini daha da artırarak çok daha fazla kişiye dokunmayı hedeflediklerini müjdeledi.