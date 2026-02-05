Son Mühür / Seçil Ünlü- İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Buca’da geniş kapsamlı bir operasyonun düğmesine bastı. Aralarında Buca Belediyesi İmar Müdürü ile Ruhsat ve Denetim Müdürü’nün de bulunduğu 28 kişilik dev gözaltı listesi, şehirde deprem etkisi yarattı.

Fitili CİMER ve vatandaşlar ateşledi...



Edinilen bilgilere göre; operasyonun arka planında sadece tek bir olay değil, adeta bir şikayet yağmuru bulunuyor.

Özellikle son bir yıl içerisinde CİMER üzerinden yapılan çok sayıda ihbar ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na doğrudan sunulan suç duyuruları, yargıyı harekete geçirdi. Şikayetlerin odağında; imar usulsüzlükleri, haksız ruhsatlandırma süreçleri ve "iş takipçiliği" adı altında yürütülen rüşvet çarkı iddiaları yer alıyor.

Emniyet aylarca gölge gibi izledi...



Savcılık talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında, Mali Şube ekiplerinin sessiz ve derinden bir çalışma yürüttüğü öğrenildi.

Şüphelilerin telefon trafikleri, banka hesap hareketleri ve belediye içerisindeki dosya akışları aylarca teknik ve fiziki takip altında tutuldu. Operasyonun "Çayınızı koyun geliyoruz" denilerek değil, tüm delillerin karartılma riskine karşı "Şafak vakti baskınıyla" yapılması, devletin kararlılığını bir kez daha gösterdi.

25 gözaltı, 3 firari...



Eş zamanlı baskınlarda listedeki 28 isimden 25’i kıskıvrak yakalanırken, bir şüphelinin yurt dışında olduğu, iki ismin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Belediyenin "Kara kutusu" olarak bilinen İmar ve Ruhsat birimlerinin en tepesindeki isimlerin gözaltına alınması, kamuoyunda "Operasyon belediye başkanına uzanacak mı?" sorusunu gündeme getirdi.

Emniyetteki sorgu sürecinde yapılacak "etkin pişmanlık" beyanlarının ve ele geçirilen dijital materyallerin, soruşturmanın seyrini bir üst kademeye taşıyabileceği değerlendiriliyor.



Kulislerde sessizlik hakim...



Operasyonun ardından belediye koridorlarında derin bir sessizlik hakim olurken, işçi maaşlarının ödenemediği bir dönemde patlak veren bu yolsuzluk soruşturması şok yarattı. Gözaltına alınan isimlerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

