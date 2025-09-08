Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 8 Eylül Pazartesi günü için yayımladığı hava durumu tahminlerine göre, yurdun dört bölgesinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Marmara’nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in (Bayburt hariç) tamamı ile Kırklareli, Tekirdağ, Afyonkarahisar ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 3 ila 5 derece düşeceği, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Yağış etkili olacak

Yağışların; İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda (Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas), Niğde ve Kayseri'nin güney bölgelerinde, ayrıca Adana'nın kuzey kesimleri ile Kahramanmaraş'ın batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında etkili olabilecek kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşıyor.

8 Eylül 2025 Hava durumu

MARMARA

BURSA (26°C)

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ÇANAKKALE (28°C)

Parçalı bulutlu

EDİRNE (32°C)

Parçalı bulutlu

İSTANBUL (26°C)

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

EGE

AFYONKARAHİSAR (22°C)

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DENİZLİ (30°C)

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR (32°C)

Az bulutlu ve açık

MUĞLA (32°C)

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

ADANA (33°C)

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA (30°C)

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR (29°C)

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY (31°C)

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

ANKARA (21°C)

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR (24°C)

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA (24°C)

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR (25°C)

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

BOLU (23°C)

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE (25°C)

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP (29°C)

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK (24°C)

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA (28°C)

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN (25°C)

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN (27°C)

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON (25°C)

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

ERZURUM (26°C)

Parçalı bulutlu

KARS (27°C)

Parçalı bulutlu

MALATYA (32°C)

Az bulutlu ve açık

VAN (27°C)

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR (35°C)

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP (32°C)

Az bulutlu ve açık

MARDİN (32°C)

Az bulutlu ve açık

SİİRT (26°C)

Az bulutlu ve açık